Frais de livraison pour les livres – Amazon fait un bilan négatif

Les frais de livraison pour les livres achetés en ligne ont été mis en place le 7 octobre. Six mois après son introduction, Amazon utilise un sondage pour critiquer cette mesure.

La loi sur les frais de port pour les livres est maintenant en vigueur. (lire nos articles).

Pour l’achat d’un ou plusieurs livres pour un total de moins de 35 euros, vous devrez payer un minimum de 3 euros de frais de livraison. Amazon et les autres détaillants en ligne ont respecté cette décision à temps. Il est temps de faire le bilan.

Un impact négatif pour 63% des acheteurs

Le géant du commerce électronique soutient ses arguments en annonçant qu’il participe au « Printemps de la ruralité » initié par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Selon Amazon, ces frais de livraison « forcent de nombreux Français à renoncer à certains de leurs achats de livres ou à supporter des coûts supplémentaires – en particulier en milieu rural ».

Amazon se base sur un récent sondage réalisé par l’IFOP pour soutenir ses arguments. En effet, 63% des lecteurs affirment que cette mesure a affecté leur pouvoir d’achat. De plus, 40% des acheteurs de livres déclarent avoir réduit leurs achats et donc lire moins.

La société précise : « Comme l’a constaté la Commission européenne, en l’absence d’étude d’impact préalable à la mise en œuvre de cette mesure, il semble difficile de prouver qu’elle atteint les objectifs qu’elle vise – à savoir soutenir un réseau dense de librairies indépendantes. » L’étude IFOP mentionnée révèle au contraire que seuls 26% des acheteurs de livres qui se rendent plus souvent en magasin physique en raison de l’augmentation des frais de livraison se rendent dans des librairies indépendantes et que la grande majorité (71%) d’entre eux préfèrent les hypermarchés, les grandes enseignes culturelles et les maisons de la presse.



Selon Amazon, le « Printemps de la ruralité » est l’occasion de repenser et « d’évaluer plus précisément les effets de cette mesure et, si nécessaire, de réexaminer l’opportunité de cette mesure qui pénalise sévèrement les habitants des zones rurales. »

