Rencontres francophones du livre audio à Strasbourg : rendez-vous les 9 et 10 novembre !

Organisées par l’association La Plume de Paon, les Rencontres francophones du livre audio reviennent pour une nouvelle édition incontournable qui se tiendra à Strasbourg les 9 et 10 novembre.
Pendant deux jours, cet événement rassemblera les professionnels de l’écosystème du livre et de la création sonore (éditeurs, auteurs, comédiens, bibliothécaires et plateformes de diffusion). L’objectif : débattre sur les grandes évolutions de la filière.
Les grands temps forts et conférences
Parmi les moments clés de cette édition, plusieurs rendez-vous retiendront particulièrement l’attention des professionnels.
Intelligence artificielle : quels impacts sur la chaîne de production du livre audio ?
Intervenants :
-Liliane de Carvalho — Consultante, Cabinet More Avocats
-Jean-Christophe Vareille — Réalisateur, ingénieur du son et fondateur de Rosalie de bouche à oreilles
-Javier Celaya — Fondateur et directeur général de Dosdoce.com
Modération : Christophe Rioux — Universitaire, écrivain, journaliste et directeur artistique de Conakry Ville créative de l’UNESCO en littérature
Rematérialiser le livre audio : pour quels usages et quels nouveaux modes de diffusion ?
Intervenants :
-Anne-Lise Schmitt — Déléguée générale de l’Association Internationale des Libraires Francophones (AILF)
-Thierry Millogo — Fondateur de la librairie Mercury (Burkina Faso)
-Charles-André Touré — Co-fondateur de Prose
-Mylène de Fabrique Saint-Tours — Présidente des Éditions SCITEP
-Philippe Goffe — Administrateur de Librel.be
Modération : Elizabeth Sutton — Co-fondatrice d’IDBOOX.COM
La plateformisation du livre audio : vers une nouvelle économie de la lecture ?
Comment l’essor des plateformes transforme-t-il l’écosystème du livre audio ? Quels défis pose-t-il en matière de découvrabilité et de rémunération ?
Intervenants :
-Eléna Burgos — Responsable des relations éditeurs, DeMarque
-Jérémy Amsellem — Responsable partenariats et licensing, Spotify
-Anne-Sophie Steinlein — Directrice générale de Youscribe
-Eliane Hazoume — Co-fondatrice et directrice générale de FCaudioEdit
Modération : Elizabeth Sutton
Quel avenir pour le livre audio et le podcast au Maghreb ?
Intervenants :
-Nada Najahi — Directrice de l’Alliance française de Bizerte (Tunisie)
-Mehdi El Kindi — Fondateur du studio Les Bonnes Ondes (Maroc)
-Maxime Ruiz — Responsable développement & partenariats, Sonorama
-Nassim Rouchiche — Chargé de mission Bureau du livre, Institut français d’Algérie
-Sofiane Hadjadj — Co-fondateur des Éditions Barzakh (Algérie)
Modération :Christophe Rioux
Inscription gratuite mais obligatoire suivez ce lien.
Le programme complet est là.
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