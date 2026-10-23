Rencontres francophones du livre audio à Strasbourg : rendez-vous les 9 et 10 novembre !

Par / 23/10/2026 / économie du livre, Livres audio

Organisées par l’association La Plume de Paon, les Rencontres francophones du livre audio reviennent pour une nouvelle édition incontournable qui se tiendra à Strasbourg les 9 et 10 novembre. 

Rencontres francophones du livre audio 2026

Pendant deux jours, cet événement rassemblera les professionnels de l’écosystème du livre et de la création sonore (éditeurs, auteurs, comédiens, bibliothécaires et plateformes de diffusion). L’objectif : débattre sur les grandes évolutions de la filière.

Les grands temps forts et conférences

Parmi les moments clés de cette édition, plusieurs rendez-vous retiendront particulièrement l’attention des professionnels.

Intelligence artificielle : quels impacts sur la chaîne de production du livre audio ?

Intervenants :
-Liliane de Carvalho — Consultante, Cabinet More Avocats
-Jean-Christophe Vareille — Réalisateur, ingénieur du son et fondateur de Rosalie de bouche à oreilles
-Javier Celaya — Fondateur et directeur général de Dosdoce.com

Modération : Christophe Rioux — Universitaire, écrivain, journaliste et directeur artistique de Conakry Ville créative de l’UNESCO en littérature

Rematérialiser le livre audio : pour quels usages et quels nouveaux modes de diffusion ?

Intervenants :
-Anne-Lise Schmitt — Déléguée générale de l’Association Internationale des Libraires Francophones (AILF)
-Thierry Millogo — Fondateur de la librairie Mercury (Burkina Faso)
-Charles-André Touré — Co-fondateur de Prose
-Mylène de Fabrique Saint-Tours — Présidente des Éditions SCITEP
-Philippe Goffe — Administrateur de Librel.be
Modération : Elizabeth Sutton — Co-fondatrice d’IDBOOX.COM

La plateformisation du livre audio : vers une nouvelle économie de la lecture ?

Comment l’essor des plateformes transforme-t-il l’écosystème du livre audio ? Quels défis pose-t-il en matière de découvrabilité et de rémunération ?

Intervenants :
-Eléna Burgos — Responsable des relations éditeurs, DeMarque
-Jérémy Amsellem — Responsable partenariats et licensing, Spotify
-Anne-Sophie Steinlein — Directrice générale de Youscribe
-Eliane Hazoume — Co-fondatrice et directrice générale de FCaudioEdit
Modération : Elizabeth Sutton 

Quel avenir pour le livre audio et le podcast au Maghreb ?

Intervenants :

-Nada Najahi — Directrice de l’Alliance française de Bizerte (Tunisie)
-Mehdi El Kindi — Fondateur du studio Les Bonnes Ondes (Maroc)
-Maxime Ruiz — Responsable développement & partenariats, Sonorama
-Nassim Rouchiche — Chargé de mission Bureau du livre, Institut français d’Algérie
-Sofiane Hadjadj — Co-fondateur des Éditions Barzakh (Algérie)

Modération :Christophe Rioux

Inscription gratuite mais obligatoire suivez ce lien.
Le programme complet est là.

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