L’abonnement Kindle devient Kindle+ qu’est-ce que ça change en France ?

C’est un changement de nom pour l’un des services phares d’Amazon. Connu jusqu’ici sous l’appellation de Kindle Unlimited (ou Abonnement Kindle), le célèbre service de lecture numérique vient d’être officiellement rebaptisé Kindle+.
À travers ce changement de nom, le géant du e-commerce cherche à moderniser l’image de sa plateforme. La compagnie veut s’aligner sur les standards actuels des services de streaming, tout en reflétant l’évolution de son contenu.
Ce qui change (et ce qui ne change pas) en France
Pour les utilisateurs français, l’Abonnement Kindle devient ainsi officiellement Kindle+, mais il s’agit strictement du même abonnement proposé sous un nouveau nom.
Votre prix mensuel reste exactement le même. Il n’y a aucune augmentation de tarif, aucun module complémentaire requis et aucune modification apportée à votre forfait ou à votre facturation.
La transition se fait automatiquement pour l’ensemble des abonnés. A noter que pour les autres pays comme le Canada, les Etats-Unis… la présence de livres audio est renforcée, ce que n’est malheureusement pas le cas en France. Amazon loupe le coche car Kobo vient de lancer une offre combinée audio + ebook.
Le Plus de Kindle+ en dehors de la France
Au-delà de cette nouvelle identité visuelle, cette transition s’accompagne d’une mise en avant des livres audio.
Amazon intègre désormais plus profondément les versions audio dans son catalogue. Les abonnés basculent désormais, de la lecture d’un ebook à l’écoute du livre audio correspondant, et ce, sans surcoût.
Pour rappel, l’abonnement Kindle+ demeure indépendant de la formule Amazon Prime. Le service conserve son statut pour les passionnés de lecture.
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