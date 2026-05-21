Google IO : Samsung et Google dévoilent le futur des lunettes connectées boostées à l’IA!

Elles risquent de faire de l’ombre aux lunettes Ray Ban Meta ! C’est l’annonce phare de la Google I/O 2026. Samsung et Google viennent de lever le voile sur leur tout nouveau projet : des lunettes intelligentes haut de gamme qui risquent bien de vous faire oublier votre smartphone au fond de votre poche.
Prévues pour cet automne, ces lunettes se connectent en un clin d’œil à votre téléphone et se contrôlent entièrement à la voix. Fini le nez collé sur l’écran, place au style et à la liberté ! Deux modèles arrivent, l’un est plutôt féminin, l’autre non genré.
Un look d’enfer, deux philosophies
Pour éviter le piège des gadgets tech trop imposants, les deux géants ont fait appel à des pointures de la lunetterie. Résultat ? Deux modèles uniques pour deux styles bien distincts.
Avec Gentle Monster, les lunettes proposent un design avant-gardiste et futuriste pour ceux qui aiment affirmer leur style avec une touche de mode audacieuse.
Du côté de Warby Parker, les montures ultra-confortables, centrées sur la précision optique et le minimalisme, semblent parfaites pour vous accompagner toute la journée.
Gemini aux commandes (et les mains libres !)
Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini de Google, ces lunettes comprennent le monde qui vous entoure en temps réel. Elles s’intègrent aussi parfaitement à l’écosystème Galaxy de Samsung.
Ce que vous allez pouvoir leur demander au quotidien
-Naviguez sans regarder d’écran. L’IA vous guide dans la rue et vous suggère un café sur votre route.
-Commandez à emporter. Directement par la voix, pendant que vous marchez.
-Restez connecté en toute discrétion. Recevez des résumés de vos messages importants ou ajoutez un événement à votre agenda.
-Capturez l’instant . Prenez des photos instantanément, sans jamais sortir votre smartphone.
Rendez-vous à l’automne pour les essayer !