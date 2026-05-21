3,5 millions de pages interdites – La bibliothèque éphémère qui matérialise l’affaire Epstein

Comment rendre visible l’invisible ? À New York, une installation artistique et politique hors norme donne un poids physique inédit aux millions de pages de l’enquête sur Jeffrey Epstein et ses liens avec Donald Trump.
Que propose cette plongée vertigineuse au cœur du secret d’État ?
C’est un projet qui redéfinit les frontières entre lecture et exposition. Nichée au cœur du quartier de Tribeca, une bibliothèque d’un nouveau genre bouscule les passants et la chronique judiciaire.
Son nom, volontairement provocateur, annonce la couleur : « The Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room ».
Derrière cette vitrine aux allures de club privé feutré se cache en réalité la matérialisation d’un immense scandale d’État.
L’infobésité numérique face au choc physique
L’initiative est née de l’Institute for Primary Facts, une organisation à but non lucratif basée à Washington. Elle milite pour la transparence démocratique
Récemment, le Département de la Justice américain (DOJ) a mis en ligne une masse colossale de documents — environ 3,5 millions de pages — suite à l’application de l’Epstein Files Transparency Act.
Mais face à ce torrent de fichiers PDF numériques, souvent indigestes et délaissés par le grand public, l’organisation a voulu créer un choc visuel.
Le concept ? Imprimer l’intégralité du dossier pour lui donner un poids indiscutable.
Les chiffres de cette bibliothèque pop-up sont vertigineux
On y trouve 3 437 volumes reliés et méticuleusement numérotés, alignés du sol au plafond.
Au total, 3,5 millions de pages imprimées.
Cela représente plus de 7,7 tonnes de papier (soit près de 17 000 livres).
Il a fallu un mois entier d’impression non-stop pour donner vie au projet.
Une bibliothèque… où il est interdit de lire
Si l’endroit dispose de confortables fauteuils en cuir et de lampes de lecture, le visiteur lambda se heurtera pourtant à une règle stricte : interdiction formelle d’ouvrir les livres.
Cette restriction n’est pas un caprice artistique, mais une obligation légale liée à une bavure gouvernementale. Lors de la mise en ligne des documents, les autorités américaines ont commis d’importantes erreurs de caviardage, oubliant de masquer les noms, adresses et données personnelles de plusieurs survivants et victimes.
Pour protéger ces personnes et éviter des poursuites juridiques, seuls les journalistes accrédités, les avocats et les représentants légaux des victimes ont le droit de feuilleter les volumes.
Une expérience sous haute sécurité
Pour le grand public, l’expérience reste néanmoins saisissante. Pour y accéder, le protocole rappelle celui d’un thriller. En effet, il faut réserver un créneau de 20 minutes (gratuit) en ligne. L’adresse exacte n’est envoyée par SMS qu’au tout dernier moment pour des raisons de sécurité.
Une fois à l’intérieur, les visiteurs peuvent contempler l’immensité de cette archive criminelle et suivre une immense frise chronologique murale.
Celle-ci détaille minutieusement, preuves à l’appui, les relations documentées entre le milliardaire Jeffrey Epstein et l’ancien président Donald Trump depuis 1987.
Au centre de la pièce, une structure drapée et entourée de bougies LED invite également au recueillement en hommage aux victimes du réseau.
Ouverte depuis le 8 mai, cette exposition temporaire fermera définitivement ses portes le 24 mai prochain. En transformant des data abstraites en un monument de papier destructeur, l’Institute for Primary Facts a réussi son pari : forcer le regard sur ce que le numérique permettait d’oublier.
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