Google lance Find My Device le concurrent des Apple Air Tags

Google annonce officiellement le déploiement de son réseau pour localiser votre smartphone ou appareil Android égaré avec des trackers.

Vous n’aurez plus d’excuses si vous égarez votre smartphone. Google a enfin terminé de mettre en place son réseau Find My Device. Il utilise les millions d’appareils Android à travers le monde pour servir de relai. Ils permettent grâce à un maillage de localiser un smartphone ou un autre appareil Android perdu ou volé.

En France, Localiser Mon Appareil est actif mais le nouveau service offre plus d’options notamment la compatibilité avec des trackers Bluetooth identiques aux Apple AirTags.

Des trackers Android pour ne plus jamais perdre son smartphone

Google a donné une première liste des trackers spécialement développés qui s’élargira avec le temps. Elle comprend des Tags des marques Pebblebee, Chipolo, Eufy, JioTag mais aussi des casques JBL et Sony. Google cite même Motorola dans les constructeurs à venir.

Voici la liste complète : Pebblebee Clip for Android, Pebblebee Card for Android, Pebblebee Tag for Android, Chipolo ONE Point, Chipolo CARD Point, Eufy SmartTRack Link, Eufy SmartTRack card, JioTag Go, JBL Tour Pro 2, JBL Tour One M2 et Sony WH-1000XM5.

Tous ces trackers adaptés ou développés pour Find My Device restent compatibles avec les autres capteurs Bluetooth Android et iOS pour recevoir des alertes en cas de pistage non désiré.

Find My Device, un réseau sécurisé de millions d’appareils Android

Le nouveau Find My Device est uniquement disponible aux USA et au Canada pour le moment. Google promet un déploiement rapide dans le reste du monde malheureusement sans donner de date. Le frein est sans aucun doute inhérent aux différentes réglementations liées à la collecte des données privées.

Google assure que son réseau Find My Device est anonyme. Il est ultra sécurisé avec de multiples couches de protection. Les données de localisation sont cryptées d’un bout à l’autre de la chaine. C’est aussi le premier système de son genre à ajouter une protection contre un suivi de votre trajet jusqu’à chez vous ou dans un lieu privé.

Espérons que ce nouveau Find My Device et que les trackers ne mettront pas 10 ans avant d’arriver en France.

