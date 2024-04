Kobo Clara Colour et Kobo Libra Colour – Vidéo – Arrivée de 2 liseuses couleur

Rakuten – Kobo annonce le lancement de 3 nouvelles liseuses d’ebooks dont deux en couleur : Kobo Libra Colour, Kobo Clara Colour et Kobo Clara BW (une liseuse e-ink en noir et blanc optimisée).

On pensait qu’Amazon Kindle dégainerait le premier sur le terrain des liseuses couleur cette année, c’est finalement Kobo qui prend l’ascendant.

Le constructeur, dans le top 3 des leaders du marché des liseuses de livres numériques, se lance enfin dans les liseuses couleur.

Découvrez notre prise en main en avant-première de la Liseuse Clara Colour en vidéo !

Le test sera proposé dans un second temps.

Un changement important pour la lecture d’ebooks

Avec le lancement de ses deux lecteurs de livres numériques couleur, Kobo étend le champ de possibilité de lecture.



On peut désormais lire de la BD, des livres illustrés ou encore des guides de voyage sur une liseuse, le tout en couleur.



Cette évolution, convaincra on l’espère les publics encore réticents à la lecture sur liseuse comme les jeunes lecteurs par exemple.

La couleur donne aussi la possibilité de surligner des passages des livres (rose, vert, bleu, beige) et pour l’un des modèles permet l’écriture et le dessin le tout en couleur !

Les amateurs de lecture numérique attachés à la marque, obtiennent ce qu’ils attendaient depuis longtemps.

Par ailleurs, Kobo annonce l’intégration de la bibliothèque Overdrive pour l’emprunt d’ebooks. (plus d’info dans un prochain article).

Kobo et l’Eco-Conscience

Les trois liseuses ont été conçues en pensant à la planète, matériaux recyclés, emballage 100% recyclé, encre de soja… Rakuten Kobo s’associe aussi à FixIt pour assurer la réparabilité des appareils.

Principales spécifications de la Kobo Clara Colour Principales spécifications de la Kobo Clara Colour

La liseuse Clara Colour est une liseuse compacte de 6 pouces. Elle est entièrement tactile et étanche IPX8. Elle dispose du Dark Mode et bien entendu de la température d’éclairage ComfortLight Pro pour limiter la fatigue des yeux.



L’écran est d’une résolution de 300 PPI pour le noir et blanc et de 150 PPI pour la couleur.

Pour la couleur, elle bénéficie de la technologie E Ink Kaleido 3.

La Kobo Clara Colour offre un espace de 16 Go de stockage. Le Bluetooth permet aussi l’écoute de livres audio.

La batterie est résistante. Elle dure jusqu’à 40 jours, sur la base de 30 minutes de lecture par jour. Pour cela, l’éclairage avant doit être à 30 % de luminosité et le Wi-Fi et Bluetooth désactivés.

Elle est en précommande ici et sera disponible le 30 avril au prix de 159.99€. Cliquez ici pour l’acheter.

Spécifications de Kobo Libra Colour Spécifications de Kobo Libra Colour

La Libra Colour est une grande liseuse de 7 pouces. Elle dispose de 32 Go de stockage.

Là encore, l’appareil est étanche. Elle permet d’écouter des livres audio grâce au Bluetooth.

La résolution est de 300 PPI pour le noir et blanc et de 150 PPI pour la couleur.

La Kobo Libra Colour, a un atout de plus. Elle est compatible avec le Stylus 2 Kobo (vendu séparément) comme pour les liseuses Elipsa. On peut donc écrire, prendre des notes, dessiner en utilisant la couleur à portée de mine !

Bien sûr, on retrouve le Dark Mode et le mode ComfortLight Pro pour plus de confort de lecture. Le nouvel écran couleur E Ink Kaleido3 a été optimisé par Kobo.

L’ergonomie et le design incurvé s’adaptent à la prise en main. Elle est aussi dotée de boutons de rotation des pages. On lit en mode portrait ou paysage selon l’envie.

La Libra Colour bénéficie bien évidemment de toutes les possibilités offertes par le modèle précédent, Kobo Libra 2 voir notre test.

Concernant la batterie, celle-ci est endurante voir ci-dessus pour la Clara.

Kobo Libra Colour sera disponible le 30 avril. Les précommandes débutent le 10. Son prix : 229.99€. Cliquez ici pour l’acheter.

Quelques mots sur la Kobo Clara BW

La Clara BW dispose de 16 GO de stockage. C’est une liseuse tactile 6 pouces dotée elle aussi d’une batterie longue durée.

C’est une version améliorée de la Kobo Clara 2E en noir et blanc. Celle-ci est équipée du dernier écran E Ink Carta 1300.

Le processeur a lui aussi été amélioré. Etanche on peut l’utiliser dans son bain. Cet appareil dispose aussi du mode ComfortLight Pro.

La liseuse sera disponible le 30 avril au prix de 139.99€. Cliquez ici pour l’acheter.

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités