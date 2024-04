Honor 200 Lite – Un prix très bas et de sérieux arguments

Honor lance le Honor 200 Lite, un smartphone à un prix ultra abordable, polyvalent et surtout sans concession.

Le Honor200 Lite succède au Honor 90 Lite et il est encore meilleur. C’est le bon plan incontournable de ce mois d’avril 2024.

Il est vendu à seulement 299.90€ pendant la période de lancement et vous recevez en plus des cadeaux. Suivez ce lien pour l’acheter.

Ce prix très contenu n’empêche pourtant pas Honor de faire évoluer ses caractéristiques techniques.

Honor 200 Lite – Un smartphone poids plume

Son design soigné et raffiné est très éloigné des standards des appareils dans cette gamme de prix. Le Honor200 Lite porte bien son nom.



Il pèse seulement 166g et ne mesure que 6,78mm d’épaisseur. Honor n’a fait aucun compromis sur la résistance du nouveau smartphone malgré cette étonnante finesse.

Le Honor 200 Lite a reçu la note de 5 étoiles par l’organisme SGS Switzerland pour sa résistance globale aux chutes. Les points forts du Honor 200 Lite vont au-delà des apparences.

Un écran envoûtant

Vous allez adorer regarder des films sur son écran AMOLED de 6,7 pouces. Les bords qui encadrent la dalle ne dépassent pas 1,7mm et le ratio body/écran est 93,7%.

La qualité est également au rendez-vous avec un Ultra wide color gamut 100% DCI-P3 et des pics de luminosité de 2000 nits. Vous ne manquerez pas d’espace pour enregistrer vos films et vos vidéos puisque le Honor 200 Lite intègre 256Go de stockage et 16Go de RAM (8+8).

Ce large espace de stockage sera également un précieux atout pour les amateurs de photo qui vont pouvoir libérer leur créativité.

Le Honor 200 Lite embarque une caméra principale de 108MP et un capteur Selfie de 50MP pour sublimer les portraits grâce à un effet Bokeh maîtrisé.

L’offre de lancement

Le Honor 200 Lite est en précommande il sera disponible dès le 16 mai 2024. Commandez sans attendre le Honor 200 Lite, et bénéficiez de plusieurs avantages.

Pendant deux semaines seulement, le Honor 200 Lite est vendu à 299.90€ au lieu de 329.90€. En plus de cette réduction de 30€, vous pourrez également découvrir la très belle couleur exclusive « Starry Blue ». Et pour vous faire encore plus plaisir, Honor vous offre un bracelet connecté Honor Band9 (valeur 59.90€) + une paire d’écouteurs Choice Earbuds X5 (valeur 49.90€) Suivez ce lien pour acheter le Honor 200 Lite.

Article sponsorisé