Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 – Une nouvelle fonctionnalité IA qui va faire du bruit

Les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 vont s’enrichir d’une fonctionnalité IA inédite avec la prochaine mise à jour One UI.

Samsung compte développer les super-pouvoirs de ses smartphones avec toujours plus d’intelligence artificielle. Après la mise à jour One UI 6.1 qui apportait Galaxy AI sur les Galaxy S23 et autres, Samsung met la dernière touche à One UI 6.1.1.

Selon le bien informé IceUniverse, Samsung va injecter dans Galaxy AI une fonction clé liée à la vidéo. Elle a été baptisée « Video AI ». Le serial leaker ne donne pas plus de détail et nous laisse un peu sur notre faim.

La mise à jour One UI 6.1.1 avec une fonction IA vidéo ?

On peut tout de même extrapoler. Video AI peut être une fonction d’IA générative pour créer des vidéos à partir de prompts. Cette option est peu probable. Elle demanderait une puissance de calcul énorme basée dans le cloud pour chaque smartphone Samsung.

La piste d’une IA pour améliorer une vidéo ou pour modifier un élément est plus probable. Cela ressemblerait plus à l’intelligence artificielle présente sur les Galaxy S24 et consorts pour optimiser les photos.

La mise à jour One UI 6.1.1 pour être déployée en même temps que les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. L’Unpacked Event devrait avoir lieu à Paris le 10 juillet 2024.

On ne sait pas si Video AI a été développé conjointement avec Google et si les Pixel 8 en profiteront aussi.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités