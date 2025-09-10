Jeu Concours 15 ans IDBOOX – 1 devolo WiFi 6 Repeater 5400 + Gigabit Ethernet Switch 8 Port

Les jeux concours se poursuivent pour fêter les 15 ans d’IDBOOX ! Cette fois-ci il y a des produits devolo à gagner !
En partenariat avec devolo, tentez de gagner un pack 1 WiFi 6 Repeater 5400 + 1 Switch Gigabit Ethernet Switch 8 Port pour booster vos connexions dans toute la maison et commencer la rentrée en beauté.
Le jeu débute le 10 septembre et se termine le 14/09 !
A propos du devolo WiFi 6 Repeater 5400
Doté des technologies WiFi 6 et WiFi mesh, ce répéteur étend efficacement la portée de votre réseau et offre une vitesse de transmission jusqu’à 5400 Mbits/s.
Grâce à ses multiples antennes, il prend en charge plusieurs connexions simultanées, parfait pour le streaming, le gaming ou le télétravail.
Facile à installer (plug & play), il s’intègre à tous les environnements grâce à sa console de bureau flexible, et fonctionne avec toutes les box Internet.
Garantie 3 ans fabricant pour une tranquillité d’esprit durable. Voir le produit ici.
Découvrez le Gigabit Ethernet Switch 8 Port
Avec 8 ports gigabit, il assure une connexion filaire rapide et stable jusqu’à 1 000 Mbits/s. C’est idéal pour les appareils gourmands en bande passante.
Que ce soit pour un usage professionnel, à domicile ou pour vos équipements multimédias, il garantit une stabilité maximale et une vitesse constante.
WiFi étendu + réseau filaire stable : l’alliance parfaite pour un écosystème connecté fluide, puissant et fiable. Voir le produit ici.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #IDBOOX15ANS pour vos partages !
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 1 devolo WiFi 6 Repeater 5400 + 1 Switch Gigabit Ethernet Switch 8 Port (1 gagnant) Valeur du lot : 189.80€ couleur au choix du partenaire.
– Le concours est ouvert du 10 au 14 septembre 23H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Prochain concours le 17 septembre pour un nouveau jeu-concours !