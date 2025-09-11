One UI 8 – Les dates de mise à jour et les smartphones concernés

Samsung nous tient en haleine avec la mise à jour One UI 8, mais une fuite dévoile le planning de Samsung. Votre smartphone en fait-il partie ?
Les versions bêta de One UI8 s’enchaînent et on ne voit toujours pas venir la version finale de la mise à jour. Seule certitude, la firme coréenne confirme le déploiement des mises à jour One UI 8 à partir du mois de septembre.
One UI – Une mise à jour qui se fait désirer
Elle n’a pas été plus précise. On ne sait pas exactement quand va démarrer le passage de ces smartphones et tablettes vers Android 16. La compagnie n’a pas non plus précisé quels sont les appareils concernés.
Une fuite relayée par le site AndroidHeadlines nous révèle tout. La date tant attendue par les possesseurs de smartphones Galaxy approche.
Le déploiement de la mise à jour One UI 8 commencerait le 18 septembre.
Quels sont les premiers smartphones à recevoir One UI 8 ?
Les premiers à recevoir One UI 8 en version stable seraient les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra.
La deuxième phase démarrerait le 25 septembre avec le Galaxy S25 Edge, les Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy A56 et Galaxy A36.
Il faut ensuite patienter jusqu’en octobre pour que Samsung lance la troisième vague de mises à jour. Elle engloberait les Galaxy Tab S10, les Galaxy Watch 6 et 7, les Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ou encore les Galaxy S23.
Le mois d’octobre s’annonce intense car il y a des lots de séries de smartphones et tablettes mis à jour quasiment tous les trois jours. Si tout se déroule sans accroc, la campagne de mise à jour One UI 8 se terminerait mi-novembre.
Il ne reste plus qu’à espérer qu’il n’y est pas de contre-temps et que ce planning soit valable pour tous les pays et pas uniquement l’Asie.
Le planning des mise à jour One UI
Septembre
Septembre 18 : Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 Ultra
Septembre 25 : Samsung Galaxy S25 Edge, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy A56 5G, Samsung Galaxy A36 5G
Octobre
Octobre 1 : Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10+ 5G, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G, Samsung Galaxy Watch7, Samsung Galaxy Watch6 Classic, Samsung Galaxy Watch6, Samsung Galaxy Watch FE
Octobre 2 : Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy A26 5G, Samsung Galaxy A17 5G, Samsung Galaxy A16 5G
Octobre 6 : Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy A55 5G
Le 9 octobre : Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G, Samsung Galaxy Tab S10 FE+, Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G, Samsung Galaxy Tab S8 Lite
Le 13/10 : Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S9 FE+
Octobre 16 : Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy Tab Active 5, Samsung Galaxy Tab Active 5 5G
Octobre 20 : Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy M34 5G
Octobre 23 : Samsung Galaxy A06, Samsung Galaxy XCover 6 Pro, Samsung Galaxy XCover 7, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Octobre 27 : Samsung Galaxy M33 5G, Samsung Galaxy M15 5G
Octobre 30 : Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A33 5G
Novembre
Novembre 3 : Samsung Galaxy Watch5 Pro, Samsung Galaxy Watch5, Samsung Galaxy Watch4 Classic, Samsung Galaxy Watch4
Novembre 5 : Samsung Galaxy Tab A9
Novembre 7 : Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro 5G
Novembre 10 : Samsung Galaxy XCover 7 Pro
