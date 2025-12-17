Jeu-concours Noël : 1 enceinte intelligente Amazon Echo Dot Max à gagner !

On a envie de vous faire plaisir tout en vous faisant découvrir des produits tech innovants, tentez de gagner un Echo Dot Max (2025).
En partenariat avec Amazon, un Echo Dot Max est à gagner du 17 au 19 décembre !
Echo Dot Max, qu’est-ce que c’est ?
Préparez-vous à une révolution sonore ! L’Echo Dot Max n’est pas une simple enceinte : c’est la pièce maîtresse d’un son riche et d’une maison connectée ultra-intelligente. Dites Alexa et discutez avec elle !
Vibrez au rythme de votre musique avec une qualité audio exceptionnelle. L’Echo Dot Max délivre un son qui emplit l’espace, avec trois fois plus de basses que le modèle précédent, s’adaptant automatiquement à l’acoustique de votre pièce.
Connectez vos services de streaming préférés (Spotify, Deezer, etc.) et redécouvrez vos playlists. Ecoutez vos livres audio !
Équipé de la puce AZ3 pour une rapidité optimale et de la technologie Omnisense, l’Echo Dot Max contrôle votre maison connectée sans effort. Activez des routines par simple détection de mouvement ou de température, contrôlez lumières et appareils, sans avoir besoin de hub supplémentaire.
Vivez le Futur du Son et de la Maison Connectée : Un seul appareil pour une expérience audio riche, des performances fulgurantes et un contrôle total. Participez à notre concours pour tenter de gagner cet indispensable de la technologie ! Voir le produit ici
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #NoelIDBOOX pour vos partages sur les réseaux !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Découvrez notre chaine Youbube ici.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 1 Echo Dot Max à gagner, valeur 99.99€.
– Le concours est ouvert du 17 au 19 décembre décembre 2025 09H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu.
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Rendez-vous le 19 décembre dans l’après-midi pour un méga jeu-concours !
1 réflexion sur “Jeu-concours Noël : 1 enceinte intelligente Amazon Echo Dot Max à gagner !”
#NoelIDBOOX Que la magie de Noël soit avec moi !