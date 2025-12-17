OnePlus 15R – Prix, disponibilité, caractéristiques techniques, tout ce qu’il faut savoir

OnePlus officialise le OnePlus 15R, son nouveau smartphone milieu de gamme. Énorme batterie de 7400mAh, processeur puissant, écran 165Hz, le OnePlus 15R possède tous les arguments pour séduire.
Le OnePlus 15R est la surprise de fin d’année. OnePlus termine l’année en beauté avec le OnePlus 15R. À partir de 699€, ce nouveau représentant de la gamme R offre un bon compromis entre puissance et prix.
Il emprunte plusieurs caractéristiques au OnePlus 15 tout en contenant son prix. Ce smartphone est parfait pour les gamers ou les utilisateurs à la recherche de puissance à moindre coût.
En attendant mon test complet, je vous dis tout ce qu’il faut savoir sur le OnePlus 15R.
OnePlus 15R – Un design raffiné et robuste
Le OnePlus 15R affirme son statut avec un design très proche de celui du OnePlus 15. Il possède un dos plat et un écran avec des bordures très fines. Il mesure 8,3 mm d’épaisseur et pèse 214 g. Du verre Gorilla Glass 7i protège l’écran.
Certifié IP66, IP68, IP69, IP69K, il résiste à tout. Il peut être immergé à 1,5 mètre de profondeur pendant 1 heure ou recevoir des jets d’eau à haute pression à 80°C, le OnePlus 15R ne vacille pas.
Un écran AMOLED pour gamers
Le OnePlus 15 R intègre un écran AMOLED de 6,83 pouces. Il affiche une résolution de 2800 x 1272 pixels. Il ne s’agit pas d’une dalle LTPO. Son taux de rafraîchissement descend au minimum à 60Hz mais il grimpe jusqu’à 165Hz dans les jeux vidéo.
Le niveau de luminosité de cette dalle oscille entre 1 nit et 1800 nit. Cet écran est Aqua Touch et Glove Mode, ce qui est très pratique par temps froid.
Snapdragon 8 Gen 5 – Une grande première
Le OnePlus 15R tourne avec le processeur Snapdragon 8 Gen 5. C’est le premier smartphone distribué à l’international à embarquer cette puce.
Ce processeur est une version moins puissante que le Snapdragon 8 Elite Gen 5, destinée aux smartphones milieu de gamme. Gravé en 3 nm, il laisse sur place le Snapdragon 8 Gen 3, son prédécesseur.
Le Snapdragon 8 Gen 5 améliore de 36% les performances du CPU, de 11% celles du GPU, de 46% les tâches IA et de 13% la consommation d’énergie. Il est accompagné de 12 Go de RAM DDR5X et de 256 Go de stockage en UFS 4.1.
Le OnePlus 15R possède une arme secrète qui plaira aux gamers. Ce processeur est accompagné d’une puce Touch Response pour optimiser le temps de réaction de l’écran et d’une puce WiFi G2 pour garantir la stabilité de la connexion.
Des fonctionnalités IA à tous les étages
Bien entendu, le OnePlus 15R arrive également avec son lot de fonctionnalités IA en tout genre : OnePlus Mind avec Gemini, AI Writer, AI Recorder, AI Portrait, AI Scan, etc.
Une batterie gigantesque
OnePlus a réussi à caser dans le OnePlus 15R une énorme batterie de 7400 mAh. Elle est compatible avec la recharge SuperVooc 80W. Le smartphone dépasse les deux jours d’autonomie.
Un appareil photo ultra clair
L’appareil photo principal du OnePlus 15R se limite à deux caméras. C’est une de moins que le OnePlus 13R mais le smartphone bénéficie des mêmes algorithmes que le OnePlus 15.
Son capteur 50 MP Sony IMX906 et son ultra grand-angle de 8MP garantissent des photos claires et nettes. Je vous dirai dans mon prochain test si le OnePlus 15R est à la hauteur de ses ambitions.
Le OnePlus 15R à quel prix ?
Le smartphone sera disponible à partir du 15 janvier 2026. Le OnePlus 15R est vendu à partir de 699€ avec 12/256Go. Le modèle 12/512Go monte à 799€.
OnePlus 15R – La fiche technique complète
|OnePlus 15R – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – 165Hz en gaming
|Définition
|2800 x 1272 pixels (450ppi) – pics 1800nits – HDR10+
|Processeur
|Snapdragon 8 Gen 5
|RAM
|12Go DDR5X Ultra
|Stockage
|256/512Go UFS 4.1
|Mises à jour
|4 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony IMX906 f/1.8 OIS + UGA 8MP f/2.2 112° – vidéo 4K/120fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.0
|IP68
|IP66/IP68/IP69/IP69 K
|Batterie
|7400mAh
|Charge rapide
|80W SuperVooc
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – OxygenOS 16
|Dimensions
|163,41x 77,04 x 8,3 mm – 214g