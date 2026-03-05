Les adolescents et l’IA – Entre adoption massive et nouvelles dépendances

Une nouvelle étude du Pew Research Center révèle que l’intelligence artificielle est désormais ancrée dans le quotidien des jeunes Américains.

Aujourd’hui, 64% des ados (13-17 ans) affirment avoir déjà utilisé des chatbots, et 3 sur 10 y ont recours quotidiennement.

IA – Une aide omniprésente pour l’école

L’usage scolaire est l’un des principaux moteurs de cette adoption. Si 54% des jeunes utilisent l’IA pour leurs devoirs.

-10% font « tout ou presque tout » leur travail scolaire avec l’aide d’un chatbot.
-21% l’utilisent pour « une partie » et 23% pour « un petit peu » de leurs travaux.
-Les tâches favorites : la recherche d’informations (57%) et la résolution de problèmes mathématiques (40 %), loin devant la rédaction (35%).

Malgré cette aide, la question de l’intégrité divise. 59 % des adolescents estiment que l’IA est utilisée pour tricher « souvent » dans leur établissement.
Ce chiffre qui grimpe à 76% chez ceux qui utilisent eux-mêmes ces outils pour l’école.

Au-delà des devoirs : Soutien et divertissement

L’IA sort du cadre purement utilitaire. En effet, 47% des jeunes l’utilisent pour le plaisir ou le divertissement.

Plus surprenant, 16 % engagent des conversations informelles avec les bots et 12 % y cherchent un soutien émotionnel ou des conseils. Voir aussi l’étude de Common Sense sur les jeunes l’IA en France. 

IA et ados étude 2026

Un décalage de perception avec les parents

L’étude pointe un « fossé de conscience » : alors que 64 % des ados disent utiliser l’IA, seuls 51% des parents pensent que leur enfant le fait.
La tolérance parentale est également sélective : si 80% cceptent l’usage pour la recherche. Seuls 18% sont à l’aise avec l’idée que l’IA offre un soutien émotionnel à leur enfant.

Des différences démographiques marquées

21% des adolescents noirs y ont recours pour un soutien émotionnel, contre environ 10 % chez leurs pairs blancs ou hispaniques.
Les garçons sont plus positifs que les filles quant à l’impact de l’IA sur leur vie (41 % contre 30 %) et sur la société (35 % contre 27%).
Les jeunes restent sceptiques sur les capacités de l’IA à égaler l’humain. Par exemple, 50% pensent que l’IA ferait « moins bien » qu’un humain pour des décisions d’embauche, contre seulement 15% qui pensent qu’elle ferait mieux.

Enfin, 25% des ados jugent l’IA »extrêmement utile » pour l’école. cela soulève des défis éducatifs et relationnels que parents et enseignants commencent à peine à mesurer.
Le rapport complet
