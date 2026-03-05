Les adolescents et l’IA – Entre adoption massive et nouvelles dépendances

Une nouvelle étude du Pew Research Center révèle que l’intelligence artificielle est désormais ancrée dans le quotidien des jeunes Américains.
Aujourd’hui, 64% des ados (13-17 ans) affirment avoir déjà utilisé des chatbots, et 3 sur 10 y ont recours quotidiennement.
IA – Une aide omniprésente pour l’école
L’usage scolaire est l’un des principaux moteurs de cette adoption. Si 54% des jeunes utilisent l’IA pour leurs devoirs.
-10% font « tout ou presque tout » leur travail scolaire avec l’aide d’un chatbot.
-21% l’utilisent pour « une partie » et 23% pour « un petit peu » de leurs travaux.
-Les tâches favorites : la recherche d’informations (57%) et la résolution de problèmes mathématiques (40 %), loin devant la rédaction (35%).
Malgré cette aide, la question de l’intégrité divise. 59 % des adolescents estiment que l’IA est utilisée pour tricher « souvent » dans leur établissement.
Ce chiffre qui grimpe à 76% chez ceux qui utilisent eux-mêmes ces outils pour l’école.
Au-delà des devoirs : Soutien et divertissement
L’IA sort du cadre purement utilitaire. En effet, 47% des jeunes l’utilisent pour le plaisir ou le divertissement.
Plus surprenant, 16 % engagent des conversations informelles avec les bots et 12 % y cherchent un soutien émotionnel ou des conseils. Voir aussi l’étude de Common Sense sur les jeunes l’IA en France.
Un décalage de perception avec les parents
L’étude pointe un « fossé de conscience » : alors que 64 % des ados disent utiliser l’IA, seuls 51% des parents pensent que leur enfant le fait.
La tolérance parentale est également sélective : si 80% cceptent l’usage pour la recherche. Seuls 18% sont à l’aise avec l’idée que l’IA offre un soutien émotionnel à leur enfant.
Des différences démographiques marquées
21% des adolescents noirs y ont recours pour un soutien émotionnel, contre environ 10 % chez leurs pairs blancs ou hispaniques.
Les garçons sont plus positifs que les filles quant à l’impact de l’IA sur leur vie (41 % contre 30 %) et sur la société (35 % contre 27%).
Les jeunes restent sceptiques sur les capacités de l’IA à égaler l’humain. Par exemple, 50% pensent que l’IA ferait « moins bien » qu’un humain pour des décisions d’embauche, contre seulement 15% qui pensent qu’elle ferait mieux.
Enfin, 25% des ados jugent l’IA »extrêmement utile » pour l’école. cela soulève des défis éducatifs et relationnels que parents et enseignants commencent à peine à mesurer.
Le rapport complet
Intéressés par ce sujet des IA ? Consultez d’autres articles ici