Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine : Alter Ego, le film à éviter : Nino dans la nuit

Á voir ou à ne pas voir cette semaine au cinéma, voici mon avis sur deux films qui sortent ce 4 mars : Alter Ego et Nino dans la nuit.
Le film à voir : Alter Ego
Alex a un problème: son nouveau voisin Axel est son sosie parfait. Avec une vraie différence : il est chauve et Axel jouit d’une belle chevelure. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.
Tel est le pitch de cette réjouissante comédie sur l’identité et les relations humaines. Avec dans le double rôle principal, l’éblouissant Laurent Lafitte, récemment césarisé pour sa prestation dans « La femme la plus riche du monde » aux côtés d’Isabelle Huppert.
« Il fallait un comédien de grand génie, avec une grande technique, capable d’un tour de force assez rare et particulièrement risqué : faire croire qu’il est deux personnages véritablement différents à l’écran! Un comédien capable de proposer des choses dans les deux personnages opposés. Et un comédien qui aime jouer avec tous les registres que l’on déploie dans le film. On a très tôt pensé à Laurent pendant l’écriture, ce qu’on s’interdit d’habitude. Mais là c’était différent, tout repose sur lui. C’est un film d’acteur pour un acteur. », explique Nicolas, l’un des deux coréalisateurs avec Bruno de ce long métrage totalement disjoncté.
Blanche Gardin, Olga Kurylenko, Marc Fraize et Zabou Breitmann complètent l’irrésistible casting de cette désopilante partition cinématographique.
Si on rit beaucoup grâce à une multitude de scènes hilarantes à souhait, le film de Nicolas et Bruno n’évite pas les questionnements sur notre société.
Avec une qualité: il ne sombre jamais dans le didactisme ou l’ennui grâce à un scénario extrêmement maîtrisé.
Laurent Lafitte a obtenu le Prix d’interprétation masculine au dernier Festival de comédie de l’Alpe d’Huez pour sa performance et c’est amplement mérité. « Alter Ego » fait partie de ces longs métrages qu’on peut même voir…deux fois !
Alter Ego, en salles le 4 mars. Durée : 1 h 44
Le film à éviter: Nino dans la nuit
Pourquoi certains cinéastes s’évertuent à mettre en images des histoires sans queue ni tête et qui n’intéressent que leur nombril ?
C’est le cas de Laurent Micheli qui se prend pour ce qu’il n’est en aucun cas : un réalisateur.
Si encore, il possédait un zeste de talent. Mais ce n’est pas le cas. Son troisième long métrage nous démontre que la Belgique, son pays d’origine, ne nous envoie pas que de brillants artistes. Et son adaptation du livre de Capucine et Simon Johannin tourne à vide.
Dans cette pesante histoire, Nino Paradis refuse, à 20 ans, de croire que la vie n’est qu’une suite de désillusions. Ni que les rapports humains se réduisent à l’exploitation ou à la compétition. Nino aime Lale d’un amour incandescent et puise sa force dans la nuit et la fête, car il le sent : au bout de la nuit, quelque chose de meilleur les attend.
Tous les éléments prévisibles du cinéma auteuriste branché répondent présents. Si « Nino est dans la nuit », le spectateur est dans l’ennui…
Nino dans la nuit, en salles le 4 mars. Durée : 1 h 57