Mon top 3 des casques audio 2025 de 70€ à 399€

Découvrez ma sélection 2025 des meilleurs casques audio de 70€ à 399€. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix.
Au cours de l’année, j’ai eu l’occasion de tester plusieurs casques audio. J’en ai choisi trois qui sont sortis du lot. Ils ont retenu mon attention pour leur confort, leur design, leur qualité audio ou leur rapport qualité/prix.
Le moins cher est vendu à seulement 70€ et il ne faut pas se fier à son prix. Comme d’habitude, il ne s’agit pas d’un classement mais d’une sélection.
Nothing Headphone 1
Le casque Nothing Headphone 1 est la grosse surprise de cette année. Je n’attendais rien sur ce terrain-là mais le constructeur a réussi à créer la surprise. Le Nothing Headphone 1 est le casque qu’on veut avoir sur les oreilles pour son design et sa qualité sonore.
Nothing Headphone 1 – confort et originalité
La signature Nothing est immédiatement reconnaissable. Son design reprend celui des smartphones de la marque. La coque transparente des écouteurs laisse apparaître certains composants. En noir ou en blanc, le casque est splendide.
Avec 329 g sur la balance, le Nothing Headphone 1 n’est pas ce qu’on peut appeler un casque léger mais il reste confortable à porter sur le long terme. Son arceau, à la fois ferme et flexible, assure une bonne tenue sur la tête.
Les boutons physiques pour piloter le casque sont immédiatement identifiables sous les doigts ce qui rend le casque simple à utiliser sans passer par son smartphone.
La qualité audio
Loin de tout miser sur son originalité, Nothing a fait appel à KEF pour la partie audio. Le Nothing Headphone 1 diffuse un son à la fois équilibré et enveloppant.
Le casque joue une partition toute en finesse avec un son détaillé. Il n’abuse pas des basses pour donner un sentiment de puissance. Les voix demeurent claires et se détachent des instruments.
Le casque est doté de drivers 40 mm dynamiques (20 Hz – 40 kHz). Il supporte les codec AAC, SBC et LDAC.
L’ANC
Doté de 6 micros, son système de réduction de bruit active annihile le bruit jusqu’à 42 dB. Avec l’ANC activé et de la musique avec un niveau sonore moyen, vous n’entendrez plus la circulation dans la rue ou les conversations autour de vous. Il est parfait pour s’isoler en Open Space.
L’autonomie
Le Nothing Headphone 1 offre une autonomie de 80 heures sans ANC. Elle se réduit à 35 heures avec la réduction de bruit active. Sa batterie 1040 mAh se recharge en 120 minutes. Le Nothing Headphone 1 se révèle aussi original que performant.
Vendu initialement 299€, le Nothing Headphone 1 est maintenant à 199€. Il est difficile de résister.
Nothing CMF Headphone Pro
Le Nothing CMF Headphone Pro est un casque d’entrée de gamme vendu à seulement 70€. Pour ce prix, il cache bien son jeu.
Nothing CMF Headphone Pro – Confort
Le Nothing CMF Headphone Pro surprend par son confort et ses finitions. L’arceau ajustable est recouvert d’un revêtement moelleux qui épouse parfaitement le dessus du crâne. Il est agréable à porter même pour les personnes dépourvues de cheveux.
Le casque se pilote à partir de ses boutons physiques facilement identifiables. Autre particularité du CMF Headphone Pro, ses coussinets sont interchangeables. On peut ainsi mixer les couleurs.
La qualité audio
Le CMF Headphone Pro envoie du lourd. Le casque est équipé de drivers 40 mm (20 Hz – 20 kHz). Le son est clair mais les basses dominent l’ensemble. L’égaliseur 8 bandes de l’application permet d’affiner un peu le rendu sonore mais sans transformation radicale.
Il supporte les codecs AAC, SBC, LDAC. L’ANC est étonnamment performant pour un casque de ce prix.
L’ANC
Équipé de 5 micros, le CMF Headphone Pro réussit à masquer les bruits jusqu’à 40 dB. La réduction de bruit active additionnée à l’isolation passive des coussinets vous transportent dans une bulle de coton. Dans la rue, le bruit de la circulation et des moteurs de voitures s’évanouit.
L’autonomie
Le CMF Headphone Pro s’impose comme un des casques audio avec la meilleure autonomie. Vous ne passerez pas souvent par la case recharge. Le casque revendique une centaine d’heures d’écoute avec un volume à 50 %. L’ANC diminue l’autonomie de moitié. Sa batterie se recharge à 100% en moins de deux heures.
CMF Headphone Pro n’est pas un casque qui fait dans la dentelle au niveau sonore mais il se rattrape avec un confort, un ANC et une autonomie surprenante.
JBL Tour One M3 Smart TX
Vendu 349€, le casque audio JBL Tour One M3 est le modèle haut de gamme de la marque. Pour 50€ de plus, le constructeur complète son offre avec le modèle Smart TX.
Le JBL Tour One M3 Smart TX et son boitier Auracast
C’est le même casque mais il est accompagné d’un petit boîtier. Il s’agit d’un émetteur universel Auracast. Il permet de se connecter à une multitude de sources audio analogiques ou numériques compatibles.
Vous pouvez par exemple le connecter à la volée à votre console ou votre téléviseur. Doté d’un écran tactile, il se transforme aussi en télécommande.
La qualité audio
Le casque propose un meilleur équilibre sonore que son prédécesseur. Il diffuse un son dynamique avec des basses puissantes mais qui ne submergent pas tout. Le son reste clair et détaillé. Le JBL Tour One M3 prend en charge les codecs SBC, AAC, LC3 (LE Audio) et LDAC (Hi-Res jusqu’à 24 bits/96 kHz).
Il fournit une option son à 360° avec suivi des mouvements de la tête. Le JBL Tour One M3 intègre une solution qu’on peut retrouver sur certains écouteurs intra-auriculaires de Nothing. Elle améliore énormément la qualité de l’écoute.
Le système Personi-Fi 3.0 effectue un test auditif. Il calibre ensuite le profil sonore sur mesure selon l’audition de l’utilisateur.
L’ANC
JBL a fait un gros effort sur la réduction de bruit active. Désormais, le casque est équipé de 8 micros contre 4 pour le M2. Le casque analyse l’environnement sonore et adapte l’ANC en temps réel. Le résultat est convaincant.
Le casque atténue la majorité des bruits de la rue comme les moteurs de voitures. Seuls les sons aigus comme les voix réussissent à passer.
L’autonomie
Le JBL Tour One M3 se démarque par une autonomie exceptionnelle. Le casque résiste plus d’une cinquantaine d’heures avec l’ANC activé et il peut atteindre 70 heures sans l’ANC. Sa recharge rapide se montre à la hauteur de son autonomie puisqu’il récupère 5 heures d’écoute après seulement 5 minutes de charge.
Le JBL Tour One M3 se positionne dans le peloton de tête des casques haut de gamme à côté de Sony et autres.
