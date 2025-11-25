Black Friday – Pack Marshall à -48% avec l’Enceinte ACTON III et le Casque MAJOR V

Le Pack Marshall à Prix Cassé ! Cette promotion XXL concerne un pack composé de l’enceinte connectée Marshall Acton III et du casque sans fil Marshall Major V.
La réduction est monstrueuse pour le Black Friday, vous économisez -48% !
Ce Pack est à 229.99€ au lieu de 449.99€ ! C’est un hyper deal ! Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.
Pourquoi Craquer pour ce Duo de Légendes ?
L’Enceinte ACTON III (Vintage Power) : Cœur battant de la maison, l’Acton III offre un son puissant et équilibré, caractéristique de la marque. Avec son design iconique inspiré des amplis de scène, c’est une une déco à part entière. Facile à connecter en Bluetooth, elle fonctionne sans fil.
Le Casque MAJOR V (Nomade et Endurant) : Dernier né (ou son prédécesseur) de la gamme nomade, le Major V est réputé pour son autonomie exceptionnelle. Son format pliable et sa signature sonore riche sont au top. C’est le compagnon idéal pour le métro, le travail ou les balades. C’est un supra-auriculaire !
Que vous souhaitiez sonoriser votre salon avec style ou écouter votre musique en déplacement sans compromis sur la qualité, ce pack est le meilleur deal audio de cette période promotionnelle.
Ne laissez pas filer cette opportunité ! À -48%, les stocks ne tiendront que quelques heures. Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.
