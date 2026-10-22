Oppo Find X10 Pro Max – Le premier smartphone avec 3 capteurs de 200 MP franchit un cap en photo

Oppo frappe fort avec le Find X10 Pro Max, un smartphone très haut de gamme avec des capacités photo impressionnantes. Je vous dis tout.
La série Find X10 a été présenté à l’international à Majorque, nous y étions.
La photo sur smartphone franchit un cap avec la série Find X10. Elle comprend deux modèles : le Find X10 et le Find X10 Pro Max. Je vais me concentrer sur ce dernier qui repousse les limites de la photo sur smartphone avec l’aide d’Hasselblad.
En attendant mon test complet sur idboox.com, je vous dis tout ce qu’il faut savoir sur l’Oppo Find X10 Pro Max.
Oppo Find X10 Pro Max – Une triple caméra 200 MP, première mondiale sur smartphone
Grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif, le Find X10 Pro Max s’impose comme le premier smartphone équipé d’une triple caméra 200 MP de l’industrie.
Le Find X10 Pro Max ne se repose pas uniquement sur ces trois capteurs 200 MP. Le smartphone embarque la deuxième génération de caméra LUMO True Color.
C’est un système complet qui garantit des couleurs plus réalistes, moins saturées, un ton de peau proche de la réalité et des textures préservées sans bruit.
Des photos toujours plus naturelles
Ces innovations matérielles et la photographie computationnelle permettent de restituer plus fidèlement les personnes, la lumière, les couleurs et l’atmosphère réellement présentes devant l’objectif, pour des images toujours plus proches de la réalité.
En attendant le test final, je vous propose de découvrir quelques photos prises avec le Find X10 Pro Max afin de vous faire une idée de ses capacités. La qualité et la netteté de son zoom x120 impressionnent.
Vidéo 8K et stabilisation CIPA 7.5 – Un studio de cinéma dans la poche
Grâce à ses capteurs 200 MP, le Find X10 Pro Max chamboule les règles du Pixel Binning. Terminées les photos en 12 MP, le Find X10 Pro Max capture des photos encore plus détaillées en 26 MP.
La vidéo n’est pas oubliée. Ces trois appareils photo arrière prennent en charge l’enregistrement vidéo en 4K à 120 i/s et en 8K à 30 i/s. Ils disposent d’une stabilisation renforcée certifiée CIPA 7.5.
Kit Téléconvertisseur Hasselblad : Le zoom optique poussé à l’extrême
Pour aller encore plus loin, vous pouvez rajouter le kit Hasselblad. C’est un téléconvertisseur avec un grossissement optique 3,28x. Monté sur le téléobjectif natif de 70 mm (x3), il fait passer la focale optique à environ 230 mm, soit un équivalent optique x10.
Find X10 Pro Max – La puissance brute
Pour le reste, l’Oppo Find X10 Pro Max arbore un écran 6,78 pouces avec des bords noirs fins de 1,15 mm. Il affiche une résolution 1,5 K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La luminosité varie entre 1 nit et 3600 nits.
Le Find X10 Pro Max figure parmi les premiers smartphones à intégrer le MediaTek Dimensity 9600 Pro. Gravé en 2 nm, ce processeur promet des performances de pointe.
Une batterie de 7 150 mAh en silicium-carbone lui offre jusqu’à deux jours d’utilisation. Cette batterie adopte une recharge filaire 80W et une recharge sans fil 50W AIRVOOC.
Le prix et les offres de lancement
Prix et Coloris
–OPPO Find X10
12 Go RAM + 256 Go : 1 299 €. Suivez ce lien.
12 Go RAM + 512 Go : 1 499 €. Suivez ce lien
Coloris : Bleu glacier, Corail Éclatant, Gris Brume
–Le OPPO Find X10 Pro Max
12 Go RAM + 512 Go : 1 799 €
Coloris : Gris titane, Blanc Lune. Suivez ce lien ou cliquez ici
Offres de Précommande
Disponibilité : À partir du 21 octobre sur [oppo.com](https://www.oppo.com)
Réduction immédiate : 100 € de remise pour toute précommande.
Cadeau au choix : Un téléconvertisseur, un Pad 5 ou une OPPO Watch X3 (dans la limite des stocks disponibles).