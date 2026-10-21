iPhone Air 256 Go à ce prix c’est un bon plan

L’iPhone Air est en bon plan ! Economisez 26% sur ce smartphone neuf.
C’est la version 256 GO qui est proposé En blanc il est à 989€ au lieu de 1329€. Vous économisez 340€ Suivez ce lien.
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Voici les points forts de l’iPhone Air
Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, il offre une prise en main exceptionnelle qui semble défier les lois de la physique.
Le Cadre en titane ultra-léger allie un poids plume à un design haut de gamme.
Au dos, il est doté d’une protection Ceramic Shield ultra-résistant, 4 fois plus résistant aux fissures.
À l’avant c’est le nouveau Ceramic Shield 2, offrant une résistance aux rayures 3 fois supérieure.
Avec la puce A19 Pro, il est ultra rapide et très économe en énergie. Elle délivre des performances de niveau Pro pour le gaming AAA et les tâches exigeantes dans un format ultra-fin.
Bien sûr, Apple Intelligence, personnel et privé permet d’écrire, créer et accomplir vos tâches au quotidien en toute simplicité.
Autonomie : Jusqu’à 27 heures de lecture vidéo pour vous accompagner du matin au soir.
Côté photo, on trouve le système caméra Fusion 48 MP (2-en-1). Il permet de cadrer facilement avec un zoom de qualité optique 2x sans vous déplacer.
La caméra avant Center Stage est de 18 MP.
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