Huawei Watch GT 6 Pro – Prix, dispo, nouveautés, je vous dis tout ce qu’il faut savoir

Huawei sort la Watch GT 6 Pro sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Nouveauté, prix, disponibilité, je vous dis tout ce qu’il faut savoir.
Huawei caracole en tête du marché mondial des montres connectées au deuxième trimestre 2025 avec 20,2% de part de marché et 9,99 millions d’unités vendues selon les derniers chiffres d’IDC.
La compagnie chinoise poursuit sur sa lancée avec une nouvelle version de sa montre haut de gamme. Huawei annonce la sortie de la Watch GT 6 Pro. Suivez ce lien pour l’acheter.
Un écran plus grand et plus lumineux
Son design varie légèrement par rapport à celui de la Watch GT 5 Pro. On retrouve le cadran circulaire surmonté d’un chronographe octogonal. Ce dernier est plus discret avec des inscriptions beaucoup moins voyantes.
L’écran s’agrandit de 5,5% avec un diamètre de 1,47 pouces contre 1,43 pouces sur la Watch GT 5 Pro. Ce gain d’espace est appréciable. Il rend la navigation plus facile avec des informations plus lisibles.
Le niveau de luminosité grimpe jusqu’à 3000 nits contre 1200 nits auparavant. Cet écran est protégé par un verre saphir. La montre est toujours certifiée IP69.
Une autonomie hors norme
La Watch GT 5 Pro bénéficiait déjà d’une autonomie hors norme. La GT 6 Pro fait encore plus fort. Huawei augmente la densité de la batterie et allonge l’autonomie de la Watch GT 6 Pro jusqu’à 21 jours.
Il s’agit de l’autonomie maximum de la montre. Avec une utilisation classique, elle atteint 14 jours. Encore plus fort, la Watch GT 6 Pro peut vous accompagner en randonnée. Sa batterie résiste 40 heures en mode sport Outdoor.
Parallèlement, Huawei s’est focalisé sur l’amélioration de deux sports en particulier : le vélo et le ski. Ces deux activités sportives sont les plus pratiquées avec une montre connectée après la marche et la course.
Huawei remonte en selle
Si vous êtes un adepte de « la petite reine », vous serez heureux d’apprendre que la Watch GT 6 Pro possède un système très précis qui détecte automatiquement quand vous montez en selle, quand vous pédalez ou quand vous faites des pauses. C’est très utile pour les personnes qui monitorent leurs parcours en ville, par exemple.
Pour ceux qui font du vélo en montagne, la montre sait même détecter l’altitude et vous indique si c’est dangereux pour votre santé. En cas de chute, la Watch GT 6 Pro ne vous laissera pas tomber. Huawei a également augmenté la sensibilité de détection qui passe de 8 g à 32 g.
Des accessoires pour tout mesurer
Au-delà des particuliers, la Watch GT 6 Pro ambitionne également de répondre aux besoins sportifs professionnels. Pour parvenir à ses fins, elle a rendu sa montre compatible avec une série d’accessoires de mesure. Ils se connectent à l’arrière de la montre.
Vous pouvez ajouter des capteurs de cadence, de pédalage et autres. Vous pouvez même relier à la Watch GT 6 Pro des pédales connectées pour mesurer la puissance de l’effort fourni. C’est une première pour une montre connectée.
On reste dans la montagne mais avec des pentes enneigées. La Huawei Watch GT 6 Pro assure aussi sur les pistes de ski. La montre analyse jusqu’à 100 descentes différentes contre 10 avant. Elle mesure également la distance parcourue sur les skis et sur les remontées mécaniques.
Un GPS plus précis
La Huawei Watch GT 6 Pro est une montre parée pour les sports en extérieur. En forêt, en montagne ou tout simplement en ville vous pouvez compter sur son nouveau GPS. Huawei a amélioré sa précision de 20% grâce à un nouvel algorithme et une nouvelle technologie d’antenne notamment en milieu urbain.
Généralement, la justesse de la localisation est plus complexe en ville à cause de la réflexion du signal sur les immeubles.
La Huawei GT 6 Pro prend soin de votre santé
Bien entendu, la partie santé est toujours aussi développée. La montre embarque un ECG. Vous pouvez mesurer votre taux d’oxygène dans le sang, l’élasticité de vos artères, votre rythme cardiaque, votre sommeil, votre stress, etc.
Huawei a amélioré la détection de la fréquence cardiaque pour parvenir à une précision de 98% sur le cyclisme et de 95% sur le training en général.
Parmi les nouveautés, la Watch GT 6 Pro sait détecter les risques d’arythmie avec une appli certifiée CE. Elle analyse la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) sur 24h et vous alerte en cas de problème.
La Huawei Watch GT 6 Pro (46 mm) est vendue 379,99€ en noir et en marron. Le prix du modèle en titane est à 499,99€.
Du 19 septembre au 2 novembre 2025, pour tout achat d’une WATCH GT 6 une offre de lancement inclut une paire de HUAWEI FreeBuds 6i, un second bracelet. Il y a aussi 3 mois d’abonnement à Huawei Santé+ ainsi que 2 mois d’abonnement à Komoot. Suivez ce lien pour l’acheter.