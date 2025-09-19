One UI 8 – Samsung balance le calendrier exact des mises à jour pour tous les smartphones

La mise à jour One UI 8, c’est pour maintenant. Samsung dévoile les dates exactes pour chaque smartphone et chaque tablette.
L’attente touche à sa fin après plusieurs versions bêta et quelques sueurs froides. La mise à jour One UI 8 est prête à être lancée.
Samsung avait fait une première annonce pour indiquer que One UI 8 serait lancé dès cette semaine sur les Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra.
One UI 8 – Samsung accélère
La firme coréenne a donné dans le même temps la liste de tous les appareils éligibles qui recevront la mise à jour avant la fin de l’année. Désormais, Samsung va plus loin et précise son planning.
La division Samsung Brésil a publié sur son site le calendrier de disponibilité de One UI 8. Il contient tous les smartphones et toutes les tablettes qui seront mis à jour avec la date exacte du déploiement.
Cette opération va se dérouler en plusieurs phases entre le mois de septembre et le mois d’octobre. Les premiers à être servis sont les Galaxy S25. La mise à jour One UI 8 est calée pour le 18 septembre 2025. Le dernier est le Galaxy A33 5G qui patientera jusqu’au 23 octobre.
La Corée du Sud applique le même planning. Bonne nouvelle Samsung France suit le mouvement. Le Galaxy S25 Ultra a reçu le mise à jour One UI 8 à la date prévue. Surveillez vos smartphones.
Calendrier de disponibilité de One UI 8
Galaxy S
|Modèle
|Disponibilité
|Galaxy S25, S25+, S25 Edge et S25 Ultra
|À partir du 18 septembre
|Galaxy S24, S24+, S24 FE et S24 Ultra
|À partir du 25 septembre
|Galaxy S23, S23+, S23 FE et S23 Ultra
|À partir du 2 octobre
|Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra
|À partir du 6 octobre
|Galaxy S21 FE
|À partir du 16 octobre
Galaxy Z
|Modèle
|Disponibilité
|Galaxy Z Fold6 et Z Flip6
|À partir du 25 septembre
|Galaxy Z Fold5 et Z Flip5
|À partir du 2 octobre
|Galaxy Z Fold4 et Z Flip4
|À partir du 6 octobre
Galaxie A
|Modèle
|Disponibilité
|Galaxy A56 5G et A36 5G
|À partir du 25 septembre
|Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17 et A17 5G
|À partir du 2 octobre
|Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G
|À partir du 6 octobre
|Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 5G et A06
|À partir du 16 octobre
|Galaxy A33 5G
|À partir du 23 octobre
Galaxy Tab
|Modèle
|Disponibilité
|Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE et Tab S10 Lite
|À partir du 2 octobre
|Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra et Tab S9 FE
|À partir du 6 octobre
|Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra
|À partir du 16 octobre