Google Pixel 9 Pro, 27% de remise ! C’est un très bon plan

Le fameux Google Pixel 9 Pro s’offre une belle réduction pour sa version 128GO ! Ce bon plan propose le smartphone à moins 27% !
Le Pixel 9 Pro passe à 799€ au lieu de 1099€. Suivez ce lien pour l’acheter.
A propos du Google Pixel 9 Pro
C’est le smartphone Pixel le plus puissant à ce jour, disponible en deux tailles. Il est conçu par Google et optimisé pour l’IA.
Google Pixel, réinventé : des couleurs vitaminées, des contours polis, un aspect mat et doux. C’est le Pixel, réinventé.
Le triple appareil photo arrière du Google Pixel 9 Pro offre des gros plans de très près, des selfies nets et des couleurs riches, même s’il fait sombre.
Accomplissez vos tâches, stimulez votre créativité et retrouvez les informations que vous avez enregistrées, rapidement.
Demandez de l’aide à Gemini, que ce soit pour un contenu affiché à l’écran ou dans votre quotidien.
Recevez des alertes de crise, par exemple en cas d’incendie ou d’inondation à proximité.
Avec la puce Google Tensor G4 innovante, 24 heures d’autonomie et sept ans de mises à jour de sécurité et de mises à jour Pixel2, Google Pixel est conçu pour suivre le rythme. Suivez ce lien pour l’acheter.
