Cinéma Amsterdam – Un plongeon dans l’âme noire de l’Amérique des années 30

Amsterdam est un thriller réalisé par David O. Russell. C’est un véritable ovni, une bouffée d’air frais dans un cinéma de plus en plus formaté.

Amsterdam fait partie de ces films dont on n’attend pas forcément quelque chose mais qui au final vous met une grosse claque. C’est un film riche qui a le mérite de jouer la carte de l’originalité.

Amsterdam – Un ovni cinématographique

Il est très difficile de décrire Amsterdam mais pour s’en faire une idée il faut imaginer un film qui serait le fruit des cogitations d’Agata Christie et des frères Cohen. Amsterdam est à la fois très sérieux et complétement loufoque dans sa mise en scène et les personnages.

Avec dérision, le scénario aborde en toile de fond le racisme, l’antisémitisme, la pauvreté, les horreurs de la première guerre ou encore la fracture sociale qui règne aux USA au début des années 30.

Amsterdam est inspiré en partie de l’histoire vraie de la conspiration contre le Président Roosevelt. Le film nous invite à faire un voyage en 1933 dans une Amérique peu glorieuse.

Trois amis se retrouvent à New York après s’être rencontrés dans des circonstances tragiques pendant la guerre de 14-18 en France. Deux d’entre eux sont témoins d’un accident et ils deviennent très vite les principaux suspects.

Tentant de se disculper, ils vont mettre à jour un complot sur fond de nazisme qui annonce déjà le prochain conflit mondial.

L’Amérique peu glorieuse des années 30

Ce pitch pourrait paraître à première vue classique mais la réalisation nous plonge dans une atmosphère qui oscille en permanence entre le sérieux des thèmes abordés et la dérision.

Les situations sont parfois complétement loufoques et absurdes à la manière des frères Cohen. C’est un vrai régal. L’ensemble est poussé par une réalisation et une photographie ciselées.

Le film est servi par un casting en or massif. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Rami Malek, Robert de Niro, Zoe Saldana, Chris Rock, ils sont tous excellents et investis dans leur rôle. Christian Bale est à fond dans son rôle de professeur foldingue au grand coeur.

Il cabotine juste ce qu’il faut pour alléger l’atmosphère. Margot Robbie montre aussi un vrai talent pour la comédie. N’oublions pas non plus de citer la chanteuse Taylor Swift qui ne démérite pas.

Au final, Amsterdam est un film intelligent à plusieurs lectures qui traite de nombreux sujets graves malheureusement encore d’actualité.

C’est un long métrage original et plein d’humour qui ne plaira certainement pas à tout le monde mais nous on a adoré. C’est une oeuvre riche sur fond de critique sociale qui se mérite.

Amsterdam est la surprise cinéma de ce début novembre.