Halloween – Des tas d’activités gratuites pour rire et hurler !

Le 31 octobre c’est Halloween ! Vous avez votre déguisement, votre balai de sorcière ? Préparez-vous pour la nuit de la terreur !

En attendant trouvez ici des idées pour jouer en famille pour Halloween, c’est gratuit !

1,2,3 Citrouille ! Voici une sélection d’activités à faire pour la journée du 31 octobre !

Plus de 100 coloriages

Citrouilles, fantômes, sorcières ou araignées trouvez ici des coloriages à télécharger gratuitement pour passer un délicieux moment ! 131 dessins de coloriage n’attendent que vous ! Attention à ne pas trembler ! C’est ici

Transformer un vieux livre en citrouille !

Un livre de poche que vous n’aimez plus ou abîmé ? Utilisez-le pour faire une magnifique citrouille ! Du papier, un feutre, un cutter solide, un beau ruban de couleur orange bien évidemment, et il ne reste qu’à suivre les consignes de cette fervente adepte du DIY (Do It Yourself ou faites-le vous-même en français). Tout est expliqué ici et ici

Plus de 30 jeux éducatifs pour les enfants de 3 à 12 ans

Bouuuuuuuuuuh ! Armés de la souris de votre ordinateur, les enfants vont défier les sorcières, les araignées et les fantômes. Une trentaine de jeux gratuits sont proposés. Memory, Mots mêlés ou croisés, jeux d’adresse, il y a de quoi passer un moment de rigolade tout en apprenant des tas de choses ! RDV ici

Google le jeu vidéo spécial Halloween

Comme chaque année Google vous propose un jeu sympa sur sa page d’accueil. C’est le duel des fantômes vous êtes dans l’équipe verte ou violette, attention ça va saigner ! Pour y accéder il suffit de se rendre sur la Home page du moteur de recherche.

Jouez avec Alexa

Et puis si vous disposez d’un appareil intelligent de la gamme Echo, il y a une douzaine d’activités à faire avec Alexa (lire notre article)

Boooooooooooh ! Amusez-vous bien !

