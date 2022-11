Cinéma Black Panther Wakanda Forever – Un film grandiose et intelligent

Wakanda Forever est la suite de Black Panther et nous avons pu voir en avant-première le film de Disney. Est-il à la hauteur du premier long métrage ?

Black Panther Wakanda Forever est le septième et dernier film de la phase IV de l’univers Marvel. Wakanda Forever est une grande fresque épique qui nous en met plein les yeux.

Ce Black Panther 2 est différent du premier mais il est tout aussi fort d’autant plus que c’est également un vibrant hommage à Chadwick Boseman.

Wakanda Forever – Au delà du Black Panther

Pour nous, ce deuxième opus se démarque des autres films de super-héros signés Marvel. On est très loin des rivalités entre super-héros avec des super-pouvoirs. Une grande partie du long métrage se déroule sans le Black Panther.

L’histoire se recentre sur les personnages. Le peuple de Wakanda pleure son roi T’Challa. Le Black Panther n’est plus. Sans protecteur, le royaume commence à vaciller et à attirer les convoitises pour ses ressources.

On assite à la transformation, à l’évolution et au retour de personnages autrefois de second-plan. Ils avancent sous la lumière et se révèlent pour faire face à un nouveau danger venu des profondeurs de l’océan.

Un grand méchant qui questionne

Un mot justement sur le choix du méchant. Il apparaît sur l’affiche, on peut donc vous en parler sans trop en dévoiler. Marvel revisite le mythe de L’Atlantide en le mélangeant avec la légende du Serpent à plume. Kukulcan, alias Talocan, alias Namor a été désigné comme le grand méchant.

Ce dieu Maya a emporté son peuple au fond de la mer pour les protéger. Ils sont très puissants et ils veulent éradiquer les habitants de la surface. Ce bad guy surgit des océans nous laisse dubitatif.

Son royaume et ses acolytes sont assez convaincants mais il lui manque quelque chose pour être crédible. On vous laisse juge.

Un hommage aux femmes

En revanche, c’est une autre histoire pour le parterre d’actrices qui porte le film. Elles sont toutes d’une force incroyable. Elles mènent la danse et imposent leur présence à tel point qu’on en oublierait presqu’on est dans un film Black Panther.

D’ailleurs, il passe au second plan pendant une grande partie du film. On ne vous en dira pas plus pour ne pas spoiler mais allez voir Wakanda Forever, vous ne le regretterez pas.

Vous assisterez à du grand spectacle intelligent avec de multiples messages. Bien sûr, Black Panther 2 est aussi l’occasion de réentendre la voix magique de Rihanna.

Cette épopée clôt en beauté et de façon spectaculaire cette phase IV. Elle laisse aussi la porte ouverte à de nouvelles aventures. La relève de Chadwick Boseman est assurée.