Idées cadeaux – Notre sélection de sets LEGO à offrir à Noël

Comme chaque année quelques semaines avant Noël LEGO organisait son Xmas Show. Nous avons pu y découvrir les derniers sets imaginés par la marque danoise.

Les fêtes de fin d’année approchent et il est temps de préparer sa liste pour le Père Noël. On vous a préparé une liste d’idées cadeaux à placer sous le sapin pour les petits comme pour les grands.

LEGO – Des idées cadeaux pour les enfants

Super Mario et la princesse Peach

On commence par le nouveau set Super Mario. Le petit plombier à moustache ajoute une brique à son univers. Mario ne serait pas Mario sans la princesse Peach. La belle damoiselle rejoint la partie avec plusieurs sets. Il y a un pack de démarrage à 49,99€. Pour les plus ambitieux, LEGO propose, le château de Peach à partir de 111€ ou la Tour gelée à 49,99€.

Avatar en attendant Avatar 2

La nouvelle gamme de LEGO Avatar permet de recréer les scènes du premier film. Pour découvrir les sets d’Avatar la voie de l’eau, il faudra attendre la sortir du long métrage en salle. Pour la première fois, LEGO déroge à la sacro-sainte règle de la taille de ses figurines. Pour respecter l’esprit du film les humains et les Na’vis n’ont pas la même taille. One craque pour le set de l’arbre des âmes et le Banshi de Jake. Le set 75574 Toruk Makto et l’arbre des et âmes est à 119€. Le set 7 5572 Avatar Le Premier Vol en Banshee de Jake et Neytiri est à 54€.

La magie d’Harry Potter

Un Noël LEGO ne serait pas parfait sans un nouveau set Harry Potter. Celui qui a retenu notre attention cette année est la Malle Magique de Poudlard. Cette malle est faite de briques mais pas de broc. Lorsqu’elle s’ouvre, elle laisse apparaître des meubles, des accessoires et 5 figurines. Ces éléments sont interchangeables pour créer de nouvelles scènes et personnages. Le set 76399 Harry Potter La Malle Magique De Poudlard est vendu 49,99€.

Star Wars

On voyage la tête dans les étoiles avec la galaxie Star Wars. Les Jedi s’effacent devant la puissance du Mandalorien avec le vaisseau Chasseur N-1 Mandalorien ou le transport Scythe de l’inquisiteur. Le set 75325 Star Wars Le Chasseur N-1 Mandalorien est à 49,90€ et le vaisseau Scythe est à 89€.

Les sets LEGO pour les grands enfants

Les enfants d’hier deviennent des adultes et LEGO ne les à pas oublié. Le plaisir de construire et d’empiler les petites briques de plastique reste immuable quel que soit l’âge. Cette année les ingénieurs de LEGO se sont dépassés pour trouver des sets encore plus magiques. L’un des plus spectaculaire est le set 10302 Optimus Prime à 149,99€.

Notre préféré parlera aux fans des jeux vidéo de la première heure. Il y avait déjà la console Nintendo NES, il y a maintenant la console Atari 2600 avec un set à 2532 pièces. C’est du lourd. Il coûte 240€ mais il les vaut bien.

Ce set 10306 permet de reproduire la console, la manette et les cartouches de jeu Atari 2600. Il va encore plus loin dans les détails. Il regorge de surprises. Le dessus de la console s’ouvre et laisse apparaitre une chambre d’ado des années 1980.

Certains jeux iconiques comme Astéroids ou Centipede ont même le droit à un petit diorama.

Si vous avez de la place et un budget plus que confortable pour vos cadeaux de Noël vous pouvez craquer pour le set 75313, le AT-AT modèle géant de 62 cm de haut et de 3,5 kg. A acheter sur ce lien ou sur ce lien.

Beaucoup plus raisonnable, le set 10298 à 72€. Il représente le mythique scooter Vespa 125. Ce set sent bon l’Italie. Tous les détails sont là : le casque avec les lunettes, la couleur bleue, la béquille et même les fleurs dans le porte bagage.

On termine avec le set 42130 de la splendide moto BMW M 1000RR à 170,99€.

Les calendriers de l’Avent LEGO

Si vous n’avez pas encore choisi votre calendrier de l’Avent, la marque en propose 5 nouveaux avec des univers complétements différents. Vous pouvez les découvrir dans la petite vidéo ci-dessous.

Le set 41706 LEGO Friends à 19,90€.

Le calendrier de l’Avent LEGO City numéro 60352 à 19,99€.

Le calendrier Star Wars 75340 à 24,99€.

Le set Marvel Les gardiens de la Galaxie à 24,90€.

Le calendrier 2022 Harry Potter 76404est à 29,95€.