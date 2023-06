Elémentaire – Faut-il aller voir le nouveau film de Pixar ?

Elémentaire est le nouveau film d’animation de Pixar réalisé par Peter Sohn et produit par Disney. Est-ce qu’Elémentaire est un bon cru ?

Pour ce 27ème film, Pixar change de registre. Le studio nous propose une comédie romantique. Attention, il ne s’agit pas d’une télénovela en images de synthèse. Pixar entreprend de marier l’eau et le feu. C’est une entreprise qui paraît impossible et pourtant le studio d’animation y parvient.

Elémentaire – Une comédie romantique qui fait des étincelles

Pixar imagine un nouvel univers basé sur les quatre éléments universels : l’eau, l’air, le feu et la terre. Element City est une ville où vivent en harmonie les 4 éléments. En apparence seulement car ils ont chacun des caractéristiques propres à leur constitution et la cohabitation ne s’annonce pas facile.

Flam est une jeune femme au caractère flamboyant qui appartient à l’élément du feu. Elle a immigré avec toute sa famille qui tient une épicerie. Elle va croiser le chemin de Flack, un aquatique de la famille de l’eau. Tout les oppose et pourtant ils vont inexorablement se rapprocher.

Au-delà de l’histoire d’amour entre Flam et Flack, Elémentaire aborde de nombreux thèmes sociétaux chers à Pixar. Element City est un peu la reconstitution de New York avec ses différentes communautés qui vivent ensemble mais ne se côtoient pas forcément.

Cela donne à Peter Sohn l’occasion de s’intéresser à des sujets comme l’immigration, l’acceptation de la différence, l’héritage familial ou le rejet de l’autre.

Un scénario plein d’humour

Le scénario est classique mais il est bien maîtrisé. Il alterne sans temps mort entre humour, action et émotion. On ne s’ennuie pas une minute pendant les 1h42 minutes du film.

On sourit à de nombreuses reprises pendant le film et on ri même de bon coeur. L’histoire regorge de trouvailles et d’idées créatives très drôles en rapport avec la constitution de chaque élément.

Une réalisation tout feu tout flamme

Pixar franchit un nouveau pas dans l’animation. A l’image du feu ou de l’eau, les personnages sont en mouvement perpétuel. Flam et toute sa famille crépitent en permanence tandis que Flack joue avec les ondulations et la transparence.

On retrouve également la patte Pixar dans la construction de la ville colorée et visionnaire qui rappelle fortement la ville de Monstres et Cie avec une pointe de Zootopie (qui est des studios Disney). Pixar rend également un bel hommage à l’arbre des âmes d’Avatar 2 avec une scène sous l’eau splendide.

Au final, Elémentaire n’est pas le film Pixar du siècle mais il ne manque pas d’arguments pour séduire petits et grands. On passe un très bon moment devant ce film drôle avec de nombreux messages.

Elémentaire est un film tout feu tout flamme qui ne fait pas plouf. Elémentaire sort au cinéma le 21 juin. Envie d’aller au ciné ? Découvrez nos critiques ici

