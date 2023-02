Empire of Light – Un film lumineux

Empire of Light sort au cinéma le 1er mars. Découvrez notre avis sur ce film.

Réalisé par Sam Mendes, ce long-métrage offre aux spectateurs une plongée dans la Grande Bretagne des années 80 avec en toile de fond les années Thatcher, le racisme, le chômage, mais aussi la musique et l’amour du cinéma.

Empire of Light – L’histoire

La force des rapports humains qui se nouent en des temps difficiles est au cœur de Empire of Light. Hilary (Olivia Colman) est responsable d’un cinéma et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen (Micheal Ward) est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe…

Ce qu’on en pense

Si le pitch est un peu réducteur, on s’attachera plutôt à parler de l’univers dans lequel travaillent les protagonistes. Une ville d’Angleterre au bord de la mer, un cinéma pur art déco majestueux baptisé Empire, et du vague à l’âme.



Les employés de ce cinéma, ont chacun leur chemin de vie, ensemble ils créent au fil du temps une famille de cœur. Alors, quand l’un d’eux va mal, on ne lui tourne pas le dos.



Empire of Light c’est aussi une belle histoire d’amour entre Hilary et Stephen. Le film aborde également sans détour le racisme anti noir si palpable dans cette petite ville de province, les skin heads, mais aussi les petites joies du quotidien où la musique et le cinéma sont comme des rayons de lumière pour s’échapper du quotidien.



On regrette un certain manque de rythme par moment, quelques scènes s’étirent en longueur sans raison, mais dans l’ensemble, Empire of Light est un bon moment de cinéma.

Le casting est fabuleux et bien sûr, on tombe sous le charme Micheal Ward tout en restant médusés par la prestation émouvante et intense d’Olivia Colman (The Crown, BroadChurch) qui interprète le rôle d’une schizophrène absolument bluffant.

Searchlight Pictures présente EMPIRE OF LIGHT écrit et réalisé par Sam Mendes. Le film est porté par Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, avec Toby Jones et Colin Firth.

