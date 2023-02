TCL annonce l’arrivée de la tablette NXTPaper 11

TCL annonce au MWC de Barcelone l’arrivée de la nouvelle génération de tablettes NXTPaper.

Nous avions testé la génération précédente et notre avis était partagé. Avec l’arrivée de la NXTPaper 11 et de la Tab 11 (qui ne sortira pas en Europe), le constructeur semble avoir tenu compte des critiques pour améliorer ses appareils.

TCL NXTPaper 2.0 une techno améliorée

Lors du test de la NXTPaper 10S nous avions regretté le manque de contraste et de luminosité (lire notre test ou voir notre vidéo ci-dessous).

Malgré une technologie optimisée pour éviter au maximum la fatigue des yeux, la génération précédente ne donnait pas entière satisfaction notamment pour la lecture de livres numériques illustrés en extérieur.

TCL a travaillé pour améliorer cette technologie prometteuse. La version 2.0 offre une luminosité de plus de 150% par rapport à sa version originale. Avec jusqu’à 500 nits, les utilisateurs profitent de l’écran même sous le soleil le plus éclatant.

Cette luminosité est atteinte – en dépassant les niveaux de réduction de la lumière bleue de TÜV – tout en conservant des couleurs réalistes et un contraste profond sur les images affichées à l’écran.



La version 2.0 propose désormais, une technologie d’affichage anti-éblouissement qui intègre une protection d’écran multicouches – diffusant la lumière plutôt que de la modifier. De plus, le capteur intégré ajuste automatiquement la température de couleur, protégeant davantage les yeux pendant une utilisation prolongée.

NXTPaper 11 caractéristiques de la tablette

L’écran 2K de 11 pouces offre une qualité supérieure au niveau des visuels. Ils sont améliorés grâce à l’IA Boost pour proposer des expériences de divertissement immersives et nettes.



Parmi les fonctionnalités, notons la possibilité de passer des appels vidéo avec l’appareil photo frontal grand angle de 8 Mpx. Il y a aussi quatre haut-parleurs et aux deux microphones.



Pour les amateurs d’ebooks, le revêtement de l’écran en matériau nano-chimique à faible latence avec sensibilité à la pression de 4096 niveaux offre une sensation proche du papier. Il y a aussi la possibilité d’utiliser un stylet T-Pen pour prendre des notes ou dessiner.

La batterie, quant à elle, est de 8000 mAh, offrant une autonomie confortable.

La tablette TCL NXTPaper 11 4 Go/ 128 Go devrait être disponible en Europe en mai 2023 au prix de 249€.