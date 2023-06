Farang – Un film coup de poing pour lequel vous n’êtes pas prêt

Farang est le nouveau film de Xavier Gens. Il s’est déjà illustré avec plusieurs long-métrages dont Hitman. Farang est un film coup de poing dont vous ne ressortirez pas indemne.

Le terme Farang est généralement utilisé pour désigner les étrangers blancs qui vivent en Thaïlande. C’est justement dans ce pays que l’histoire nous entraine. Xavier Gens nous invite à entreprendre un voyage loin de l’image de carte postale.

Farang – L’envers du décors de la Thaïlande

Sam est un jeune homme pris dans l’engrenage de la violence et du trafic de drogue. A sa sortie de prison, il veut tourner la page mais son ancienne bande en a décidé autrement. Après un accident, il doit fuir à l’étranger.

On le retrouve des années plus tard en Thaïlande avec une nouvelle vie et une nouvelle famille. Son passé va malheureusement le rattraper.

Entre histoire d’amour et vengeance implacable, le scénario de Farang est assez classique mais il est bien ficelé et surtout percutant. Xavier Gens nous invite à entreprendre un voyage loin de carte postale du pays.

Il y a bien sûr de très belles images mais on découvre surtout l’envers du décor de ce paradis. Drogue, prostitution, pédophilie, le réalisateur aborde des thèmes forts sous couvert d’un film d’action.

Un film d’action sans concession

Farang est un film percutant à tous les niveaux. On en prend plein la figure. Si vous avez l’habitude des films musclés et assez violents, accrochez-vous à votre fauteuil. Vous n’êtes pas préparé. Les combats sont brutaux voir à la limite du bestial.

Xavier Gens excelle dans le genre réaliste. C’est un virtuose de la mise en scène des combats et il déborde de créativité pour faire mal. Il arrive à nous surprendre jusqu’à la fin.

Avec son physique impressionnant, Nassim Lyes est parfait dans son rôle de vengeur désespéré que rien ne peut arrêter. Il fait face à un Olivier Gourmet glaçant.

Farang est un film qui va à 300km/h. Vous n’aurez pas le temps de reprendre votre souffle. Une ou deux scènes manquent de crédibilité mais dans l’ensemble la réalisation est sans fausse note et sans temps mort.

Préparez-vous à prendre une grosse claque.

Envie d’aller au ciné ? Découvrez nos critiques ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités