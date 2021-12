Japon – Princesse Sarah, Anne with an E des produits dérivés des anime de notre enfance - IDBOOX

Découvrez une série de produits dérivés trop craquants issus des anime japonais qui ont bercés notre enfance.

Le nom de World Masterpiece Theatre ne vous dit peut-être rien mais ce projet est à l’origine de nombreuses séries d’anime devenues des classiques.

Depuis 1969 de nombreux classiques de la littérature pour enfants ont ainsi été adaptés en série pour la télévision. L’une d’entre elle a certainement bercé votre enfance.

Vous vous dépêchiez certainement de rentrer de l’école pour ne pas rater un épisode d’Heidi, Moomin, Tom Sawyer, Princesse Sarah, Sans Famille ou encore Anne…La maison aux pignons verts.

Hayao Miyazaki ou Isao Takahata les co-fondateurs du Studio Ghibli ont même travaillé sur plusieurs de ces séries.

Si vous avez gardé votre âme d’enfant, vous serez heureux d’apprendre que la marque Felissimo sort des vêtements, des accessoires et toutes sortes de produits dérivés issus des anime les plus célèbres de World Masterpiece Theatre.

Habillez-vous comme Princesse Sarah

Les produits sont très variés. Ils sont destinés aux adultes. Felissimo propose une série de foulards avec des visuels de Dog of Flanders, Rascal le raton laveur ou encore Anne of Green Gables (aussi connue sous le nom de Anne with an E la série sur Netflix.)

Les nostalgiques de Princesse Sarah, adaptée du roman A little Princess de Frances Hodgson Burnett, peuvent aussi se parer du camée de la jeune fille.

Felissimo va encore plus loin en s’adressant aux fans purs et durs avec l’une de ses fameuses robes ou sa capeline rouge.

Vous pouvez aussi opter pour des chaussettes inspirées du roman Les quatre filles du docteur March, des sacs à l’effigie de Rascal le raton laveur ou le porte-clef de Le Petit Lord Fauntelroy.

Ca va être difficile de résister.

