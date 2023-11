Jeu-Concours – 3 lampes Neamedia Icons à gagner Cyberpunk 2077, The Witcher, Assassin’s Creed

Plein feu sur le lancement des jeux concours pour le Noël IDBOOX. Pour ce premier concours nous mettons en jeu 3 lampes iconiques pour les fans de gaming.

En partenariat avec Neamedia Icons, tentez de remporter une de ces lampes. Il y a trois modèles en jeu : 1 Assassin’s Creed : Mirage, 1 The Witcher : Wild Hunt, 1 Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty.

Le jeu débute le 28 novembre et se termine le 3 décembre. Nous lancerons des jeux jusqu’à fin décembre alors restez sur IDBOOX notre hotte est pleine de cadeaux !

A propos des lampes Neamedia Icons Lights

Chaque fan des plus grands succès du jeu vidéo voudrait poursuivre l’aventure et l’immersion dans ses quatre murs en recréant l’ambiance de son univers favori. Les lampes de Neamedia Icons illuminent leur environnement aux couleurs et au logo du jeu par une création originale en 3D.



Elles vont illuminer votre bureau aux couleurs de votre jeu favori.

Chacune d’entre elles reprend le logo d’un jeu vidéo iconique. Sous licence officielle, elles respectent tous les codes graphiques et visuels des jeux. Lorsqu’elles s’éclairent, elles recréent l’ambiance des jeux dans votre intérieur.

Ces lampes LED se rechargent ou s’alimentent via une prise USB-C. Vous n’êtes pas obligés de les laisser à côté de votre ordinateur pour les faire fonctionner. Elles disposent d’un bouton poussoir pour les allumer et les éteindre.

Ces lampes sont fun, stylées et collector ! voir les produits ici

Participez à notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Regardez notre vidéo et découvrez notre chaine Youbube ici. Utilisez #NoelIDBOOX.

Neamedia Light Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.

Comment participer

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 lampe Assassin’s Creed : Mirage, 1 The Witcher : Wild Hunt, 1 Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty à gagner (1 lot par gagnant) valeur unitaire 39.90€

– Le concours est ouvert du 28 novembre au 3 décembre 2023, 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 4 décembre pour un nouveau NOEL IDBOOX ! Passez de belles fêtes