Idées cadeaux 2023 – Des beaux livres à offrir : art, cinéma, pop culture, cuisine et plus !

Pour les fans de cinéma

Spielberg Naissance d’un réalisateur légendaire est un très beau livre édité par Huginn & Muninn. C’est le cadeau parfait pour tous les fans de cinéma exigeants. Lire la chronique ici

Portraits croisés est un livre de photos très surprenant ! Edité chez revelatoer ce beau livre s’attache à nous montrer la culture et ceux qui la représente autrement. Lire la chronique

Godzilla La grande histoire du roi des monstres est un beau livre édité par Huginn & Muninn. Si vous pensiez tout savoir sur Godzilla vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Lire la chronique ici

Tout l’Art de Stars Wars La Haute République publié chez Huginn & Muninn est un Art Book, guide ultime pour tout comprendre sur cette période décisive pour l’avenir des Jedi. Lire la chronique ici

Pour les amateurs d’Art

Gallimard et le musée d’Orsay proposent un très beau catalogue Manet Degas pour prolonger l’exposition.

En 288 pages agrémentées de textes et de 200 illustrations, on comprend mieux le travail des deux hommes. Lire la chronique ici

Le livre compagnon de l’exposition Basquiat X Warhol est à la mesure de l’exposition. Imaginez un beau livre relié mesurant 295 x315mm contenant 320 pages, des centaines d’illustrations et pesant près de 3Kg. Lire la chronique

Léon Monet frère de l’artiste et collectionneur. Le catalogue publié par Le musée du Luxembourg et la RMN prolonge l’exposition magistralement. Lire la chronique ici

Artjacking – Quand l’art contemporain revisite les chefs-d’œuvre, est le prolongement en livre papier de la série éponyme diffusée par Arte.tv.

Publié chez La Martinière en coédition avec arte Editions, ce beau livre, met en lumière des œuvres mondialement connues et détournées parfois des siècles plus tard par des artistes contemporains. Lire la chronique

Anthologie du Street Art. Cette édition 2023 dédiée au Street Art sous toutes ses formes, offre aux passionnés de ce mouvement artistique un panorama très intéressant de l’art urbain. Lire la chronique

Fashion Folklore – Costumes populaires et haute couture a été présentée au MUCEM.

Pour compléter cette exposition passionnante, Gallimard et le musée publient le catalogue de l’exposition. Lire la chronique

L’exposition Monet en pleine lumière s’est tenue au Grimaldi Forum de Monaco. Ce superbe catalogue et l’exposition célèbrent le 140ème anniversaire du premier séjour de l’artiste sur le Rocher. Lire la chronique

Pour les amateurs de littérature

Albert Dubout illustre Marcel Pagnol est un livre qui offre une expérience de lecture intéressante. Cet ouvrage grand format, combine le talent littéraire de Marcel Pagnol et le génie artistique d’Albert Dubout (1905 – 1976). Lire la chronique

Attention pépite ! Anthologie Winnie l’Ourson vient de paraître chez Glénat et c’est un petit délice pour tous les fans du petit ours légendaire. Lire la chronique

Un chat au Japon. Kobayashi Issa (1763-1828) était un amoureux des chats. Les Editions de La Martinière lui rendent hommage dans un très beau livre. Lire la chronique

Gallimard Jeunesse nous propose pour cette fin d’année deux livres somptueux sur Harry Potter !

Il y a tout d’abord le 3e tome de la saga Harry Potter sublimement illustré et Harry Potter – Les animaux fantastiques collector qui s’intéresse aux coulisses des films et aux graphismes incroyables conçus par le duo MinaLima ! Lire la chronique

Imaginez un livre très grand format de 528 pages qui raconte des histoires policières, le tout dans une ambiance de Noël. C’est ce que vous proposent les éditions Familium avec Le Grand Livre des histoires policières et mystères de Noël. Lire la chronique ici

Pour les fins gourmets

