Jeu-Concours – 4 places pour Paris Manga Sci-Fi Show à gagner ! - IDBOOX

Paris Manga Sci-Fi Show 30ème édition

Après deux ans d’absence, Paris Manga Sci-Fi Show revient les 6 et 7 novembre à la Porte de Versailles à Paris !



RDV dans le Hall 3 du Parc des expositions pour vivre des moments geeks et fun ! Plus de 100 invités vous y attendent !



#MANGA . #SCI-FI. #COMICS. #COSPLAY. #JEUXVIDEO. #JAPANIMATION. #POPCULTURE. #GAMING. #CINÉMA voilà un petit aperçu des thématiques du salon.



Rencontrez des stars comme Tom Welling (SMALLVILLE, LUCIFER, CRISIS ON INFINITE EARTHS) et Liam McIntire (SPARTACUS, THE FLASH). Ou encore, La belle Kristin Kreuk (SMALLVILLE, BLANCHE NEIGE, BEAUTY AND THE BEAST) et Joe Flanigan (STARGATE ATLANTIS, METAL HURLANT CHRONICLES)…. Ne loupez pas Jean-Robert Lombart et Tony Saba (KAAMELOTT).



L’exposition des voitures culte de films et de séries TV sera de retour à l’occasion de cette nouvelle édition. Les fans de belles cylindrées vont avoir la possibilité de découvrir de merveilleuses voitures issues de films et de séries télévisées cultes !



Le salon accueillera aussi une sélection Île-de-France de la Coupe de France de Cosplay. Comme vous pouvez le lire le programme est riche et varié et ce n’est qu’un petit aperçu.

Paris Manga Sci-Fi Show c’est 2 jours de fête où vous allez vous éclater ! Réservez votre entrée cliquez ici ou cliquez ici

