Paris Games Week 2023 – Un salon qui déchire, visite avec photos et vidéo

La Paris Games Week 2023 est de retour jusqu’au 5 novembre. Nous vous faisons découvrir le salon en photos et en vidéos.

Le salon du jeu vidéo est de retour à la Porte de Versailles pendant 5 jours. Nous avons pu nous y balader dès le 31 octobre. La Paris Games Week 2023 ouvre ses portes dans une édition Next Level.

Paris Games Week – La culture gaming célébrée sous toutes ses formes

Le plus grand salon du jeux vidéo français célèbre la culture gaming sous toutes ses formes. Après un salon timide l’année dernière, la PGW 2023 reprend des couleurs. Constructeurs, éditeurs, studios, accessoiristes, cosplay et esports sont répartis sur 3 halls (1, 2.2 et 3).

Le jeu vidéo est une industrie importante dans l’hexagone. C’est un loisir partagé par 39 millions de joueurs en France soit près de 7 français sur 10. Il fallait bien un salon à la hauteur de l’engouement des français pour le gaming.

Tous à vos manettes car vous allez pouvoir tester les bestsellers déjà sortis mais aussi certains à venir en 2024.

Des stands funs !

Les éditeurs ont décidé de vous en mettre plein les yeux avec des stands décorés. Sony nous en met plein la vue avec son stand aux couleurs de Spiderman 2. Vous trouverez juste à côté celui de la Fnac avec un espace où vous pourrez essayer les lunettes Lenovo Legion Glasses.

De son côté, Xbox mise sur un habillage vert fluo. Vous pourrez vous installer dans le cockpit de Starfield.

Sur l’espace Sega vous pourrez jouer et côtoyer une statue de Sonic Superstars en Lego.

Il est également impossible de résister au très beaux stands Warner avec des sculptures et une calèche tout droit sortis Harry Potter Hogwarts Legacy.

Le film Five Night at Freddy’s s’est même glissé sur le salon avec un stand cauchemardesque.

Des jeux vidéo et des avant-premières

Au-delà de la déco et de l’ambiance vous pourrez bien sûr jouer à tous les incontournables jeux du moment : Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft), Starfield (Microsoft), Super Mario Wonder (Nintendo), Goldorak : Le Festin des Loups Microids, Spiderman 2 (Sony), etc.

La Paris Games Week 2023 est également l’occasion de découvrir des avant-premières avec quelques gros titres à venir en 2024 : Tekken 8 ou Sand Land (Bandai Namco), Prince of Persia The Lost Crown (Ubi Soft) ou encore Final Fantasy VII Rebirt (Square Enix).

Au-delà des jeux vidéo, cette Paris Games Week 2023 est également l’occasion de découvrir et de jouer sur du matériel et des installations qui feraient rêver n’importe quel gamer. On vous recommande de faire un tour sur le stand Samsung.

On saute sur le sublime stand Samsung avec des écrans plus incroyables les uns que les autres et une arène où les joueurs pourront s’affronter. @SamsungFR @ParisGamesWeek #PGW2023 @SamsungDisplay pic.twitter.com/4qC4OgJ7Ih — IDBOOX (@IDBOOX) October 31, 2023

Il regorge d’écrans tous plus incroyables les uns que les autres. Vous pourrez vous glisser dans un siège baquet pour conduire des bolides. Il y a même une arène où les joueurs peuvent s’affronter.

