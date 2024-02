Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci – Un film créatif à l’image du génie !

Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci est actuellement en salle. Que diriez-vous de plonger dans la vie du grand Léonard, artiste et inventeur de génie ?

Jim Capobianco (Ratatouille, Le Roi Lion…), Pierre-Luc Granjon et les studios Foliascope ont réalisé un film d’animation riche, à l’image de Léonard de Vinci.

Techniquement, le film utilise le stop motion et la 2D. Ces deux techniques fonctionnent à merveille. 87 marionnettes, 800 accessoires et 450 décors agrémentent le long-métrage. 40 métiers ont contribué à la réalisation du film pour un résultat fantastique !

Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci raconte l’histoire des 3 dernières années de la vie de Léonard de Vinci passées au Clos Lucé à Amboise.

Léonard travaille à Rome mais souffre du manque de reconnaissance de son mécène. L’église l’empêche aussi de mener ses expériences.

L’artiste accepte finalement la proposition du roi François Ier de venir s’installer en France, à Amboise. Il a pour mission de construire la cité idéale et continue inlassablement de créer des machines visionnaires.

Le réalisateur s’attache à montrer la véritable histoire du génie mais aussi l’homme avec ses doutes et ses démons. On voit alors la véritable personne derrière le génie.

Léo – La fabuleuse histoire de Léonard de Vinci a nécessité plusieurs années de travail. Bien scénarisé, il plaira au jeune public à partir de 7 ans et aux grands. Inspirant et inspiré, cette création regorge de rebondissements et redonne vie au Maître avec respect et originalité.

Le long-métrage est actuellement en salle dans un millier de cinémas, il est également disponible à l’étranger. Pour compléter ce film, le Clos Lucé, partenaire du film, propose jusqu’au mois de mai une formidable exposition sur le tournage. Découvrez notre reportage photos et vidéo ici



Les voix françaises :

André Dussollier : Léonard de Vinci.

Marion Cotillard : Louise de Savoie.

Juliette Armanet : Marguerite de Navarre.

Gauthier Battoue : François Ier de France.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités