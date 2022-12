Les Banshees d’Inisherin – Un film d’une beauté à couper le souffle

Les Banshees d’Inisherin est film de Martin McDonagh avec Colin Farrell et Brendan Gleeson. Il est distribué par Searchlight Pictures.

L’évocation de tous ces noms est déjà un gage de qualité. Si on vous dit en plus que le film a remporté le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise 2022 et qu’il a été nommé fois aux Golden Globes 2022, vous comprenez que vous êtes devant une véritable pépite.

Les Banshees d’Inisherin – Une comédie dramatique noire

Les Banshees d’Inisherin est un drame original et percutant avec une grosse dose d’humour noir.

On va essayer de ne pas trop vous en dévoiler pour ne pas gâcher la surprise. L’histoire se déroule en Irlande sur une petite île au début des années 20 pendant la guerre civile.

Pádraic et Colm sont les meilleurs amis du monde. Comme chaque jour, Pádraic va chercher son compère pour aller au pub mais ce dernier fait mine de ne pas le voir. Colm lui apprend plus tard que désormais il ne veut plus lui parler ni même avoir à faire quelque chose avec lui.

Tout l’univers de Pádraic s’effondre. C’est l’incompréhension totale. Pourquoi ? Cette question va l’obséder d’autant plus que Colm semble intraitable. C’est la stupeur dans le village qui va aussi s’en trouver bouleversé.

Jusqu’où les deux hommes sont prêts à aller pour maintenir leur position ? On ne vous dévoilera pas le sujet de cette discorde. Elle fait toute la saveur du film. Vous vous doutez que la situation va très vite dégénérer et que les langues dans ce village isolé vont vite se délier.

Un film avec des acteurs magistraux

Les Banshees d’Inisherin est excellent du début à la fin. Le réalisateur glisse en plus entre les lignes quelques messages sur la situation politique de l’Irlande et son histoire qui parleront certainement aux connaisseurs.

Le film est en plus servi par des acteurs magistraux. Ce petit village isolé rassemble une galerie de portraits succulents : le policier brutal, l’idiot du village, le patron du pub, la vieille Banshee, la sœur intello, etc. Ils sont tous excellents.

Pádraic et Colm sont joués par les très investis Colin Farrell et Brendan Gleeson, les deux têtes d’affiche de l’étonnant Bons Baisers de Bruges également de Martin McDonagh.

Pour ne rien gâcher, le film est rehaussé par des images et des plans renversants. La majesté de la nature irlandaise est à couper le souffle.

Les Banshees est un film beau, profond et intelligent. A voir absolument pour bien terminer 2022 ou commencer 2023.

