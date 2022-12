Jeu Concours – 1 Honor Watch GS 3 à gagner !

Même si Noël est terminé on poursuit notre distribution de cadeaux ! Et celui-ci est vraiment au top !

On met en jeu une montre Honor Watch GS 3, la dernière montre connectée de Honor du 27 décembre au 2 janvier.

Honor Watch GS 3 on la découvre !

Honor Watch G3 est une montre connectée qui s’inspire de l’horlogerie traditionnelle. Son écran incurvé et sa relative finesse (10,5 mm) lui confèrent une image haut de gamme. Elle arbore un grand écran circulaire AMOLED de 1,43 pouce. Il affiche une résolution de 466 x466 pixels avec un niveau de luminosité de 1000 nits.



Vous n’aurez aucun problème pour consulter son écran en plein soleil. La montre prend en charge plus de 100 exercices. Parmi ses nombreuses fonctions, elle intègre un GPS à double fréquence, une puce NFC, un capteur cardiaque avec une précision supérieure à 97%. Elle permet aussi de surveiller son niveau d’oxygène dans le sang (SpO2).



La Honor Watch G3 embarque un système de recharge rapide. 5 minutes de recharge lui procurent 1 journée d’autonomie. Sa batterie lui permet de tenir 14 jours et 30 jours avec le GPS activé.

Jolie, performante, cette montre convient à tous les fans de tech, de design et de bien-être voir le produit ici ou cliquez ici

Participez à notre Jeu-Concours Honor !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

-Utilisez le hashtag #BonneAnneeIDBOOX dans vos partages !

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 montre Honor Watch GS3 valeur 229.90 € couleur au choix du partenaire

– Le concours est ouvert du 27 décembre au 2 janvier 2023 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 3 janvier pour un autre jeu-concours #NoelIDBOOX. Et notre hotte est pleine jusqu’au mois de janvier 2023 !