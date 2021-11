Solex fête ses 75 ans ça vaut bien une expo !

Solex c’est la marque iconique, symbole de la liberté et de la mobilité. Avec son petit look vintage, la bicyclette qui roule toute seule a su traverser les époques et aussi se réinventer.

Solex fête aujourd’hui ses 75 ans, un anniversaire qui en dit long aux fans du deux roues et à celles et ceux qui voient cette marque évoluer.



Solex est aujourd’hui détenue par le groupe Easybike et la marque continue d’alimenter le rêve des plus anciens mais aussi des jeunes générations. Aujourd’hui, il existe notamment Solex Origine, un vélo à assistance électrique et Solex Intemporel qui s’inspire du design du modèle mythique de 1946 !



Si vous voulez passer un bon moment, rendez-vous à Paris au Publicis Champs-Elysées, une exposition conçue comme un clin d’œil vous y attend. Vous pourrez y découvrir tous les Solex depuis la création de la marque.

Et cerise sur le gâteau d’anniversaire, vous allez aussi voir des Solex graffés par Nasty et les œuvres imaginées par Mojo. Expo gratuite, ouverte jusqu’au 29 novembre inclus.

