The French Dispatch – Un ovni cinématographique bouillonnant de créativité - IDBOOX

The French Dispatch est le dixième film de Wes Anderson. Comme à chaque fois c’est un événement d’autant plus qu’il a été projeté pour la Palme d’or du Festival de Cannes 2021. Mais est-ce vraiment un bon cru ?

The French Dispatch est un pur Wes Anderson. C’est un ovni surréaliste bouillonnant de créativité visuelle et scénaristique. C’est un film à sketchs un peu comme La ballade de Buster Scruggs des frères Coen sur Netflix.

The French Dispacth – Quatre histoires en un seul film

The French Dispatch est un journal américain installé dans une petite ville française nommée Ennui-sur-Blasé. Il rassemble les meilleurs journalistes américains qui enquêtent dans tout le pays.

Le film relate trois petites histoires avec en toile de fond la vie du journal. Son rédacteur en chef Arthur Howitzer Jr qui n’est autre que Bill Murray les relit avant l’impression.

On découvre l’histoire de Moses Rosenthaler, un tueur psychopathe emprisonné mais aussi un peintre de génie, Mai 68 sur fond d’histoire d’amour et un dîner gastronomique qui se transforme en enquête policière. En réalité, chaque histoire est un conte cruel et cynique.

Une claque visuelle

Visuellement, la nouvelle création de Wes Anderson va encore plus loin que The Grand Budapest Hotel. Le réalisateur se permet un traitement complètement différent pour chaque histoire avec une surprise pour la dernière que nous ne vous dévoilerons pas.

On nage en plein délire artistique avec de la symétrie dans les plans, des mouvements de caméras osés, des palettes de couleurs acidulées, du noir et blanc, etc. Il y a des détails partout et on en prend plein les yeux.

Une galerie de portraits incroyable

Le film est également servi par une pléiade d’acteurs anglo-saxons et français d’exception. Ils sont grimés et on s’amuse à les reconnaître pas toujours avec succès. On vous laisse les trouver par vous-même.

The French Dispatch est une vraie pépite qui s’inscrit parfaitement dans l’univers du réalisateur. C’est vrai que c’est un film touffu. C’est un long métrage très riche tant au niveau du scénario, que des dialogues ou de la réalisation.

Il y a tellement de détails partout dans les décors ou les personnages qu’un deuxième visionnage est presque nécessaire pour ne rien manquer.

The French Dispatch pourra paraître indigeste si vous n’êtes pas fan de l’œuvre de Wes Anderson mais c’est un film tellement unique qu’il ne vous laissera pas insensible.

