Goldorak - Tous les épisodes à regarder gratuitement - IDBOOX

Goldorak c’est culte et disponible gratuitement en streaming ! 46 ans après la création du plus mythique des robots, on aime et on adule encore la série Goldorak.

Créé en 1975 par le mangaka Go Nagaï, Goldorak, le robot géant et son pilote Actarus débarquent en France sur Antenne 2 en 1978. C’est un véritable raz-de-marée.

Aujourd’hui, le robot japonais a encore de belles années devant lui ! Goldorak c’est pour beaucoup, le symbole d’une génération qui a vu naître le manga en France.



Goldorak Go ! Paré ! Les épisodes à regarder en streaming

AstéroHache, ClavicoGyre, Cornofulgure, FulguroPoing ! En 2021, Goldorak et son univers sont toujours aussi populaires. France TV rend hommage à la série avec la mise en ligne d’épisodes gratuits.

Les Frères de l’espace, la fiesta tragique et beaucoup d’autres épisodes mythiques sont disponibles ici

Et pour compléter le tout, les éditions Kana font revivre le mythe avec une BD de Xavier Dorison (Auteur) et Denis Bajram , Brice Cossu, Alexis Sentenac aux illustrations.

Cet album baptisé Goldorak se passe une dizaine d’années après la série, la guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir.

Actarus et sa soeur sont repartis sur Euphor tandis qu’Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Pour vous procurer la BD Cliquez ici ou Cliquez ici