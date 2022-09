Une nuit One Piece à Bordeaux pour le Tome 102

Le Tome 102 de One Piece sera disponible le 14 septembre. A cette occasion, La Fnac Bordeaux organise une Nuit One Piece pour les fans !

Cette année One Piece, la série Manga légendaire d’Eiichiro Oda, fête ses 25 ans. A cette occasion la Fnac Bordeaux Sainte-Catherine sera ouverte exceptionnellement de 20H à 22h45, le 13 septembre. Et vous obtiendrez One Piece Tome 102 quelques heures avant la mise en vente officielle !



Pour cette Nuit One Piece, de nombreuses animations sont prévues : quiz des libraires, diffusion de la vidéo d’Eiichiro Oda, partie de « One Piece World Seeker » sur PS4, Dégustation mystère de gourmandises de Tony Tony Chopper… En plus de cela, vous assisterez à une exposition qui montre toute la chronologie des tomes 1 au tome 101.



Le dernier tome du roi des pirates sera mis en vente exceptionnellement à partir de 22h00 ! Toute personne qui l’achètera ce soir-là se verra bénéficier d’une offre exclusive. Et si vous n’êtes pas à Bordeaux, commandez votre tome ici