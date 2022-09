France : Chiffres clés du livre papier et du livre numérique 2021

Lors de son Assemblée générale en juin dernier, le SNE a communiqué sur les chiffres du livre papier et du livre numérique, lançant aussi un appel aux éditeurs pour obtenir des données sur le livre audio.

Ces chiffres correspondent aux ventes 2021, Le syndicat dresse aussi les perspectives pour l’année en cours et à venir.

L’activité du livre en hausse

Avec un chiffre d’affaires des éditeurs en hausse de 9,7% par rapport à 2019 et de 12,4% par rapport à 2020 (17,7% hors secteur scolaire), 2021 s’impose comme une année « hors norme » pour l’édition française.



Un constat confirmé par l’augmentation du nombre d’exemplaires vendus qui passe de 421,6 millions en 2020 à 486,1 millions en 2021 (+ 15,3%).

La BD et particulièrement le Manga est le segment qui a le plus performé avec une hausse des ventes de 55,9%.

D’autres catégories ont vu leur activité augmentée : Littérature (+4,9%) ; Religion (+32,8%) ; Art et Beaux livres (+49,5%). Pour le SNE ces hausses s’expliquent pour la BD par l’utilisation massif du Pass Culture. Pour les autres segments c’est la reconnaissance des librairies comme commerce essentiel qui a eu un effet.

Cette croissance concerne aussi la production éditoriale passée de 97326 titres en 2020 à 109 480 en 2021 (+12,5%).



La production en nombre d’exemplaires a connu, quant à elle, une hausse encore plus significative de 21,3%) en raison notamment des réimpressions de séries entières de mangas.



Les droits d’auteur portés en charge ont progressé de 15,37% par rapport à 2020 à 556,5 M€. Ils représentent 11,2% du CA PPHT en 2021 (contre 10,9% en 2020), soit 19% du CA net des ventes de livres des éditeurs.

Des exemplaires par millions

Les livres de poche ont également connu une très belle année. 121,4 millions d’ex ont été vendus (+ 12,8% par rapport à 2020). Le revenu des éditeurs est à 421,7 millions (+14,4%) sur ce format.



En tête des ventes, avec 60,7 millions d’exemplaires, la littérature demeure le segment le plus important sur le marché du livre au format poche suivie par la jeunesse puis par la bande dessinée, en raison de l’explosion sans précédent du manga qui se vend majoritairement au format poche.



A l’international c’est aussi de belles performances avec 17% par rapport à 2020.

Les perspectives 2022 en matière de pouvoir d’achat des lecteurs laissent à penser que la dynamique en faveur du livre de poche et la tendance des éditeurs à lui prêter de plus en plus d’attention devraient encore s’accentuer.

Le livre numérique poursuit sa progression

2020 était une année record pour la vente d’ebooks (effet confinements). 2021 poursuit l’embellie avec une croissance de 13,5%.

En 2021, le chiffre d’affaires des ventes de livres numériques est de 273,2 M€. Cela représente 9,3% du CA total des ventes de livres des éditeurs.



La répartition des ventes par catégorie éditoriale se découpe comme suit : 67% pour l’universitaire, 14% pour le scolaire, 12% littérature et 7% pour les livres grand public hors littérature.

Autre donnée intéressante, 1571 maisons d’édition ont un catalogue de livres numériques. La totalité des ebooks disponibles à la vente est de 429 539 titres en incluant les ouvrages FeniXX (lire notre article).

Vous trouverez l’intégralité des chiffres dans le document ci-dessous