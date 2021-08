iPad Mini 2021 – Une nouvelle maquette indique de gros changements - IDBOOX

L’iPad Mini 2021 (ou iPad Mini 6) se rappelle à nous avec une nouvelle fuite qui confirme de nombreux changements. On vous dit tout.

Apple va dévoiler avant la fin de l’année le nouvel iPad Mini 6. Un gabarit en aluminium destiné aux industriels a fait surface sur la toile. Cette maquette nous montre la nouvelle forme de l’iPad Mini.

iPad Mini 2021 – Quelles nouveautés ?

La firme de Cupertino va revoir son design pour unifier sa gamme de tablettes. L’apparence de l’iPad Mini va se rapprocher de celle de l’iPad Pro. Les courbes de l’iPad Mini 2019 sont abandonnées au profit d’un cadre plat qui arrive au raz de l’écran.

On aperçoit également des bords plus fins autour de la dalle en partie grâce à la disparition du bouton Touch ID sur le devant de l’appareil. Ils sont désormais symétriques.

Parmi les autres modifications, on distingue à l’arrière une caméra principale plus grosse que d’habitude. Vous aurez certainement remarqué l’emplacement étrange des boutons volume et Power. Ils sont placés en haut de l’appareil.

Il s’agirait d’une erreur du fabricant du moule. On vous laisse donc juge de la véracité de l’ensemble de cette maquette. Elle correspond cependant aux précédentes fuites. Les boutons volume étaient situés sur le côté droit de la tablette sur les visuels 3D que nous avions vu précédemment.

Le reste des caractéristiques techniques

Pour le reste de la fiche technique, l’iPad Mini 6 tourne avec un processeur Apple M1 mais on cite aussi le A14 Bionic. Rien n’est encore certain.

La tablette arborera également le nouvel écran mini-LED de la compagnie qui équipe l’iPad Pro 12,9 pouces et sera compatible avec l’Apple Pencil.

L’iPad Mini aura tout d’une grande tablette sauf le prix. On l’espère en tout cas.