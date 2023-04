Vivo X90 Pro Test – A-t-il toujours sa place parmi les meilleurs photophones ?

Nous avons testé le Vivo X90 Pro. Est-il aussi bon que son prédécesseur ? La réponse est dans notre test.

Vivo nous avait surpris l’année dernière avec le X80 Pro et son appareil photo calibré par ZEISS. Le Vivo X90 Pro lui succède et doit relever le défi de s’imposer face aux ténors du segment haut de gamme.

A-t-il toujours sa place parmi les meilleurs smartphones pour la photo ? Découvrez ce qu’il vaut dans notre test non sponsorisé.

Design et ergonomie

Le Vivo X90 Pro change légèrement d’apparence. A l’avant, on est accueilli par un grand écran aux bords recourbés, entouré d’une fine bordure. Il faut faire le tour du smartphone pour s’apercevoir de la transformation.

La coque est maintenant recouverte d’une texture imitant le cuir. Elle est agréable au toucher et ne marque pas les traces de doigts. Une bande en métal traverse le smartphone. Elle vient souligner le gigantesque appareil photo.

L’ilot qui abrite les caméras prend la forme d’un cercle. L’ensemble est esthétiquement réussi et les finitions sont parfaites même si l’appareil photo dépasse énormément de la coque. En prenant en compte l’épaisseur de l’appareil photo, le smartphone s’éloigne très largement des 9,34mm annoncés.

Le Vivo X90 Pro conserve tout de même une bonne stabilité quand il est posé à plat compte tenu de la largeur du module photo. Un petit logo ZEISS confirme la participation du spécialiste de l’optique dans la conception du smartphone.

Pour ce qui est de la prise en main, le Vivo X90 Pro est un smartphone XL (186 x 74,35 x 9,34 mm). Cependant son format assez étroit permet de l’utiliser d’une seule main. On peut parcourir la dalle avec le pouce.

En revanche son poids vient vite se rappeler à nous. Il pèse 214,85g et il est déséquilibré au niveau de l’appareil photo. Comme précisé plus haut, son module photo est particulièrement imposant.

L’écran

Le Vivo X90 Pro embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 2800 x 1260 pixels avec une densité de 453ppp. Son taux de rafraîchissement atteint 120Hz. On aurait pu s’attendre à ce qu’il soit basé sur une technologie LTPO comme son prédécesseur mais il n’oscille qu’entre 60Hz et 120Hz. Il faudra s’en contenter pour économiser la batterie.

Comme d’habitude avec l’AMOLED les couleurs sont riches et contrastées. Vous pouvez les régler selon vos préférences dans l’interface. Vous y trouverez également un mode ZEISS avec des couleurs naturelles qui tirent une peu plus vers le jaune.

Le niveau de luminosité monte jusqu’à 900 nits. C’est un peu moins que le Vivo X80 Pro mais c’est largement suffisant pour profiter du smartphone en plein soleil. Vous en avez la preuve avec la photo ci-dessous.

On voit parfaitement ce qui s’affiche sur l’écran. Cette dalle accueille le lecteur d’empreintes optique classique. Il remplace le capteur à ultrasons du X80 Pro. Le Vivo X90 Pro ne perd pas au change puisqu’il se révèle précis et très réactif. Il est toujours placé un peu trop bas à notre goût.

Les performances

Vivo n’a pas choisi un processeur Qualcomm pour le X90 Pro. Son smartphone tourne avec son concurrent, le MediaTek Dimensity 9200. Si sur le papier, il est un poil moins puissant, les deux processeurs garantissent de très hautes performances. Vous ne verrez pas la différence au quotidien.

Vous pourrez profiter pleinement du multitâche et il affronte les jeux vidéo 3D les plus gourmands sans vaciller. Le très exigent Genshin Impact se lance avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et une fréquence d’image en 30fps. Poussez sans crainte les curseurs plus haut vous ne ressentirez pas le moindre ralentissement.

Ce processeur est accompagné de 12Go de RAM DDR5X extensibles jusqu’à 20Go avec de la RAM virtuelle. Ces 8Go supplémentaires sont récupérés sur les 256Go de stockage en UFS 4.0.

L’autonomie

Le Vivo X90 Pro renferme une batterie de 4870mAh. Cette augmentation de la capacité est la bienvenue par rapport à celle de 4700mAh du Vivo X80 Pro. Elle confère au X90 Pro une autonomie d’environ 1,5 jour.

C’est une performance plus que satisfaisante surtout si on considère l’absence d’un écran LTPO pour économiser de l’énergie.

Comme d’habitude si vous êtes joueur, cette durée va diminuer sérieusement. Comptez plus sur une journée d’autonomie avec deux heures de jeu en plus de vos activités habituelles. Pour exemple une partie de 30 minutes de Genshin Impact consomme 7% de batterie avec des graphismes réglés sur le niveau élevé.

En cas de panne sèche la charge 120W viendra à votre secours. Il faut activer dans les paramètres de la batterie l’option Charge Rapide pour bénéficier de cette pleine puissance. La description de cette fonction indique que la vitesse de charge n’est pas régulée lorsque le smartphone se met à chauffer.

Dans ce cas, la batterie passe de 0 à 100% en 24 minutes. Si vous décochez cette option, la batterie met 29 minutes pour se recharger pleinement. Compte tenu de la différence à vous de voir s’il est intéressant de l’activer. Le smartphone est également compatible avec la charge sans fil 50W.

Les photos de jour

L’appareil photo du Vivo X90 Pro change de formule par rapport à son prédécesseur. Il se compose de trois caméras. Il rassemble un capteur principal 50MP Sony IMX989 1 pouce et d’un ultra grand-angle de 12MP.

Le troisième capteur est un téléobjectif X2 de 50MP Sony IMX758. Il remplace le téléobjectif 8MP avec zoom optique X5 de son prédécesseur et il perd par la même occasion le stabilisateur Gimbal. N’ayez pas d’inquiétude, l’ensemble est toujours supervisé par ZEISS.

Le smartphone permet de prendre des photos en 50MP ou en 12MP. On constate une homogénéité du traitement dans les deux cas. Ciel ensoleillé, nuages ou contre-jour, le X90 Pro sait gérer la luminosité dans toutes les situations même les plus difficiles. Vous pouvez le constater sur cette photo de ciel couchant en contre-jour.

En ce qui concerne les couleurs, Vivo a opté pour un rendu très dynamique. Elles sont rehaussées et s’éloignent de la réalité. Le résultat flatte la rétine mais un ciel bleu peut vite devenir turquoise. On s’en aperçoit immédiatement avec les deux photos ci-dessous.

Le mode ZEISS vient tempérer le goût prononcé de l’algorithme de traitement d’image pour les couleurs acidulées. En activant le mode ZEISS, les teintes se rapprochent de ce que vous avez sous les yeux.

Vous pouvez constater la différence sur les photos ci-dessous.

L’interface propose de nombreux filtres et modes. L’un d’entre eux permet de créer l’illusion de bâtiments et de scènes miniatures. Il n’est pas facile à maîtriser mais quand on y arrive l’effet est vraiment amusant.

Zoom, Ultra grand-angle, portraits et photo de nuit

Le Vivo X90 Pro effectue des zooms optiques X2 et il peut monter jusqu’à un grossissement X40 en numérique. Il conserve un beau piqué avec le zoom X2 au-delà l’algorithme se débarrasse d’une grosse partie des détails pour conserver une image nette. Le résultat donne tout même le change.

On regrette juste que la manipulation du zoom ne soit pas précise. Il n’y a pas de cran automatique pour passer d’un grossissement à l’autre. En appuyant sur le zoom X5 par exemple on tombe toujours X4,8 ou X5,2. Il faut ensuite ajuster le réglage à la main.

Le rendu des photo prises avec l’ultra grand-angle se rapproche de celui du capteur principal. On reste sur la même gamme piquante de couleurs et une luminosité modérée. Les déformations sur les côtés et au centre sont limitées.

Le Vivo X90 Pro excelle dans les portraits. Il déjoue les pièges mêmes les plus difficiles. Les détourages sont précis et lorsque cela devient trop compliqué l’algorithme joue habilement avec le floutage. L’effet de profondeur est également bien marqué. A noter que l’intensité de cet effet Bokeh est modifiable avant et après la prise de la photo.

Le Vivo X90 Pro se révèle un bon compagnon pour prendre des photos de nuit. Le mode Nuit fait disparaître le bruit tout en conservant un maximum de détails. Au contraire des photos de jour les couleurs restent proches de la réalité même si parfois un léger voile rosé se dépose sur les photos. Le rendu est conforme à ce qu’on a sous les yeux.

Le smartphone fait également preuve d’une bonne gestion de la luminosité. Les niveaux sont bien dosés entre les zones sombres et éclairées. Il réussit également à tempérer les éclairages urbains.

Ce qu’on en pense

Ne cherchez pas de comparaison avec le Vivo X80 Pro. Le constructeur a revu la formule du Vivo X90 Pro pour nous proposer une expérience différente. Il a été allégé sur certains points et amélioré sur d’autres mais la recette fonctionne toujours. C’est l’essentiel.

Si le Vivo X90 Pro ne provoque pas le même effet waouh que le X80 Pro, il ne souffre d’aucun défaut majeur. Son design est élégant et original. Son autonomie a été améliorée et la batterie est compatible avec la charge 120W. De son côté, le processeur MediaTek Dimensity 9200 accompagné de RAM DDR5X et de stockage UFS 4.0 prouve qu’il n’a pas à rougir face au Snapdragon 8 Gen 2.

Le pari est également réussi au niveau de la photo. S’il n’est pas aussi complet que celui du X80 Pro, l’appareil photo du Vivo X90 Pro ne déçoit pas. Grâce à son capteur Sony IMX989 1 pouce et le savoir-faire de Zeiss, il se place dans la shortlist des meilleurs smartphones pour la photo de jour comme de nuit.

Au final, le Vivo X90 Pro est un smartphone sans fausse note. Il est équilibré, polyvalent et performant. C’est un appareil avec un très bon rapport qualité/prix vendu à 1199€ moins cher que son prédécesseur.

Vivo X90 Pro – La fiche technique complète

Vivo X90 Pro – 5G Ecran 6,78 pouces – 60Hz / 120Hz, HDR10+ Définition 2800×1260 (FHD+) – 453 ppi- AMOLED Processeur Dimensity 9200 5G RAM 12Go DDR5X Stockage 256Go UFS 4.0 Extension Non Caméras arrières 50 MP Sony IMX989 1 pouce (f/1.75) + 50 MP Sony IMX758 (téléobjectif X2 f/1.6) + UGA 12 MP (f/2.0) – Vidéo 8K/24ims

Caméras frontales 32MP (f/2.45) IP68 Non Batterie 4870mAh Charge rapide 120W (dans la boite), sans fil 50W Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos Android Funtouch OS 13 – Android 13 Dimensions 164,07 × 74,3 × 9,34 mm – 214,85g