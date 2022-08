Vivo X80 Pro Test – La photo sur smartphone sublimée par Zeiss

Avec le Vivo X80 Pro, Vivo a-t-il réussi à se faire une place dans le top des constructeurs de smartphones haut de gamme ? Découvrez la réponse dans notre test.

Le Vivo X80 Pro est un smartphone très haut de gamme avec une fiche technique impressionnante mais cela ne suffit pas à faire une bon smartphone.

Vivo a-t-il transformer l’essai et surtout mettre à profit son partenariat avec ZEISS, le spécialiste mondialement reconnu de l’optique. On vous dit tout dans notre test du Vivo X80 Pro. (test non sponsorisé) Le smartphone est disponible ici

Vivo X80 Pro – Le design

Le Vivo X80 Pro est un smartphone grand format. Il pèse 219 g et annonce des dimensions généreuses : 164,57 x 75,3 x 9,1mm. Son poids et sa taille, le destinent plutôt à être utilisé avec les deux mains. Vous aurez du mal à parcourir tout l’écran avec le pouce.

La prise en main demeure cependant agréable grâce à des angles adoucis. Les côtés de l’appareil sont incurvés à l’avant et à l’arrière et la coque est recouverte d’une texture lisse et mate. Elle a également l’avantage de ne pas marquer les traces de doigts.

Ce n’est malheureusement pas le cas de l’appareil photo. Il est enchâssé dans un énorme module rectangulaire avec un effet miroir. Le contraste entre les deux matières est joli mais les doigts tombent sans cesse dessus quand on prend le smartphone en main. La surface est très vite recouverte de traces qu’on passe son temps à essuyer.

L’écran

Le Vivo X80 Pro arbore un magnifique écran AMOLED de 6,78 pouces. Les côtés sont recourbés et le cadre noir est réduit au minimum. La dalle s’étale sur 92,2% de la surface avant. Vous n’apercevrez pas un seul pixel grâce à une définition WQHD+.

Comme beaucoup de smartphone avec une telle définition, il vaut mieux le laisser en Full HD+ pour ne pas être à court de batterie avant la fin de la journée.

Pour économiser de l’énergie, cette dalle est basée sur une technologie LTPO. Son taux de rafraichissement passe de 1Hz à 120Hz en fonction du contenu que vous affichez.

La qualité est au rendez-vous à tous les niveaux. Les couleurs sont éclatantes et le niveau de luminosité permet sans aucun problème de le consulter en plein soleil. Il atteint des pics de 1000nits.

Cet écran nous réserve une autre surprise. Il intègre un capteur d’empreintes à ultrasons 11 fois plus grand que les capteurs traditionnels. Il se révèle très agréable à utiliser. Plus besoin de viser, on tombe à chaque fois dessus et surtout il déverrouille le smartphone en seulement 0,2 seconde.

Les performances

Le Vivo X80 Pro est un smartphone premium et il possède les moyens de ses ambitions. Un processeur Qualcomm Snapdragon 8Gen 1 se cache sous la coque. Il est assisté de 12Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage en UFS 3.1. Avec un tel équipage, les performances sont au rendez-vous.

Les jeux vidéo sont les clients parfaits pour éprouver les limites des smartphones. Le jeu Geshin Impact est le plus gourmand en matière de puissance. Il reste fluide même avec de nombreux personnages à l’écran.

Mieux optimisé, le jeu Call of Duty Mobile affiche des graphismes sur un niveau très élevé et une fréquence d’images élevée. Il n’y a aucun ralentissement même au plus fort de l’action.

Il faut préciser que le smartphone chauffe assez vite sans pour autant empêcher de jouer. Sans être un problème, le phénomène est récurant même quand on filme ou on prend des photos. La température monte encore d’un cran quand on charge de gros fichiers comme un jeu vidéo.

Vivo a soigné la partie audio de son smartphone. L’expérience de jeu ou le visionnage de films est encore plus immersive grâce à un volume sonore élevé et des basses présentes.

L’autonomie

Une batterie de 4700mAh alimente le Vivo X80 Pro. Elle lui offre une autonomie d’environ 1 journée. Les jeux vidéo diminuent considérablement son endurance. Une partie de 30 minutes des Genshin Impact consomme 10% de batterie.

Heureusement, le smartphone est compatible avec une technologie de recharge rapide 80W et de recharge sans fil 50W.

Le bloc de charge filaire est fourni dans la boite et il permet de récupérer 100% d’énergie en seulement 36 minutes.

La photo

Vivo veut s’imposer comme un des grands spécialistes de la photo sur smartphone, si ce n’est le plus grand. Elle a noué un partenariat avec Zeiss, le spécialiste mondialement reconnu des objectifs. Le Vivo X80 Pro est un concentré du savoir-faire des deux sociétés.

L’appareil photo principal embarque une caméra principale de 50MP avec un capteur GNV et une stabilisation optique d’image, un ultra grand-angle de 48MP, une caméra portrait 12MP avec une stabilisation Gimbal.

On termine enfin avec un téléobjectif de 8MP doté d’un zoom optique X5 qui monte jusqu’à X60.

Zeiss a apporté son expertise au niveau des lentilles mais également au niveau des modes et des effets sur les photos. Le résultat est une interface très riche avec de nombreuses options et une qualité impressionnante des photos. Voyons tout cela en détail.

Nous avions déjà pu apprécier ses aptitudes à Berlin lors de sa sortie mais nous l’avons poussé dans ses retranchements en le testant dans des conditions difficiles.

Une nouvelle étape dans la photo sur smartphone ?

Les photos de jour sont splendides. Il n’y a pas d’autre mot. Vivo a réussi à passer un cap dans la photo sur smartphone. Le partenariat avec Zeiss a été très bénéfique. Le rendu est riche avec des couleurs vibrantes sans être trop forcées.

Si vous n’êtes pas fan des clichés vitaminés, vous pouvez également prendre des photos avec le mode Zeiss. Les teintes sont plus proches de la réalité. Elles manquent un peu de peps à notre goût mais c’est principalement dû à notre œil habitué à ce genre de rendu.

Le Vivo X80 Pro impressionne également par la netteté des images et la finesse des détails. On est sur du très haut niveau de qualité. Il gère aussi sans aucun problème les conditions de luminosité les plus difficiles comme un contre-jour, un soleil couchant ou les éclairages en intérieur.

La fonction zoom ne déçoit pas non plus. Pour une fois, ce n’est pas un gadget. Le Vivo X80 Pro est doté d’un zoom périscopique X5 qui peut monter jusqu’à un grossissement numérique X60. On a rarement vu une telle netteté même avec un zoom X5.

Le mode Super-Lune est le parfait ambassadeur de la qualité de son zoom mais aussi de sa stabilisation. La photo ci-dessous a été prise sans trépied. Au-delà on commence à perdre en finesse. Plutôt qu’un long discours on vous laisse admirer les photos.

Ultra grand-angle et portrait

L’ultra grand-angle s’en sort aussi très bien. On ne constate pas de grosse différence avec le traitement des couleurs ou de la luminosité par rapport au capteur principal. Il limite également les déformations et le sentiment d’aspiration au centre de la photo.

Les portraits. L’interface propose de nombreux effets et filtres couleurs dont plusieurs ont été concoctés par Zeiss. Restons au naturel pour le test. Les détourages sont précis avec un flou d’arrière-plan bien marqué. L’effet Bokeh reste réglable à postériori.

On reprochera peut-être à ce mode un lissage de la peau un peu trop prononcé en automatique. Heureusement, un menu rempli d’options permet d’atténuer ce rajeunissement forcé.

Le capteur Selfie de 32MP nous a beaucoup moins convaincu. Il peine à gérer la luminosité et dénature un peu les couleurs.

Les photos de nuit

Le Vivo X80 Pro excelle avec les photos de nuit. Noir complet, intérieur tamisé, lumière urbaine, soleil couchant, néons, éclairages indirects, il relève tous les défis avec succès. L’algorithme respecte les couleurs, surprime le bruit tout en gardant un haut niveau de détails. On a rarement vu une qualité pareille sur smartphone.

La vidéo. La vidéo est un des autres gros points forts du Vivo X80 Pro. Il filme en 1080p, en 4K en 30 ou 60ims et 8K en 30ims. Pour conserver une bonne stabilité, il vaut mieux ne pas dépasser le 4K.

Là encore, Vivo propose plusieurs options dont un mode Portrait en mouvement. Le smartphone intègre un stabilisateur Gimbal pour améliorer les portraits. Pour avoir un bon résultat, il vaut mieux filmer un seul sujet.

Notre préféré est sans aucun doute le mode Cinématic qui vous transformera en un vrai réalisateur. La vidéo est enregistrée en 16:9 avec des bandes noirs et des couleurs calibrées par Zeiss.

Vous pouvez aussi ajouter de nombreux effets et filtres pour transformer complètement la scène. On décerne aussi une mention spéciale à l’outil de montage.

Ce qu’on en pense

On le pressentait déjà lors de notre prise en main à Berlin, le Vivo X80 Pro nous a donné une grosse claque lors de ce test. Le smartphone coche toutes les cases et recueille la mention « excellent » quasiment partout. Comme rien n’est parfait dans ce monde, le X80 Pro ne pouvait par être parfait.

On commence par les points en demi-teinte. Une autonomie qui dépasse la journée aurait été appréciable mais ce point est contrebalancé par la recharge rapide 80W et la présence du chargeur dans la boite.

On retiendra aussi une montée chauffe trop importante dans diverses circonstances comme le téléchargement, la photo et les jeux vidéo.

Heureusement ses autres atouts font vite oublier ses désagréments. Son écran est splendide et il est assez puissant pour ne pas vous limiter dans votre utilisation. Le Vivo X80 Pro est surtout un des meilleurs ou le meilleur smartphone pour la photo de ce début 2022.

Le résultat de la collaboration avec Zeiss est incroyable pour la photo de jour, de nuit et même la vidéo.

Avec le X80 Pro, Vivo s’impose comme un acteur incontournable sur le segment des smartphones très haut de gamme. L’excellence a un prix. Le Vivo X80 Pro 12/256Go est vendu à 1299€ mais c’est un investissement que vous ne regretterez pas. Le smartphone est disponible Cliquez ici ou Cliquez ici ou encore cliquez ici

Vivo X80 Pro – La fiche technique

Vivo X80 Pro – 5G Ecran 6,7 pouces AMOLED – 120Hz LTPO Définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 5G RAM 12Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 50MP (f/1.57) – OIS et EIS + 48MP UGA -114°( f/2.25) + 12MP IMX663 Portrait avec stab Gimbal + 8MP zoom optique X5 jusqu’à X60 Caméras frontales 32MP IP68 Oui Batterie 4700mAh Charge rapide 80W + 50W sans fil Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Sous l’écran à ultrason Prise Jack Non Audio 2 Haut-parleurs Dolby Atmos Android Android 12 – FunTouch OS 12 Dimensions 164,57 x 75,3 x 9,1 mm – 219 g