Apple – Des prévisions de vente d’iPhone en forte baisse en 2024

Les prévisions de vente d’iPhone en 2024 ne sont pas optimistes. Apple se prépare à une baisse conséquente.

2024 va être l’année de tous les dangers pour Apple. L’analyste Ming-Chi Kuo a eu des remontées des fournisseurs de composants de la firme à la pomme. Apple a diminué ses commandes de semiconducteurs. Ca n’est jamais bon signe.

Selon les informations récoltées par Ming-Chi Kuo, Apple a baissé le niveau de ses commandes de 15% auprès de ses fournisseurs. La compagnie s’attend à une réduction de 10% à 15% de ses ventes d’iPhone 15 et de futurs iPhone 16 par rapport à 2023.

2023 a été une année faste pour Apple qui s’est placé devant Samsung.

La compagnie doit faire face à un fort ralentissement en Chine. Dernièrement ses ventes hebdomadaires ont chuté de 30% à 40% comparé à l’année dernière.

Apple pénalisé par les smartphones pliants et l’IA générative

Selon l’analyste, le moteur des ventes dans le pays se concentre sur les smartphones pliants et l’intelligence artificielle générative. Pour le moment Apple est absente de ces deux créneaux ce qui ralentit ses ventes d’iPhone.

Kuo estime que la situation n’évoluera pas avant 2025. Apple n’apportera pas de changements majeurs au design de l’iPhone et n’injectera pas non plus d’IA générative dans ses smartphones avant l’année prochaine.

Rien n’est jamais joué et on ne peut jamais être sûr de rien avec Apple. La mise à jour iOS 18 va peut-être retourner la situation en sa faveur.

