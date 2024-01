Ventes smartphones – Apple détrône Samsung en 2023, les explications

Apple devance Samsung en 2023 et grimpe au sommet du top des vendeurs de smartphones. La firme de Cupertino est le premier vendeur de smartphones dans le monde.

Le classement mondial des plus gros vendeurs de smartphones a été bousculé l’année dernière. Nous avions pris l’habitude de voir Samsung caracoler en tête mais Apple a créé la surprise.

Apple dépasse Samsung pour la première fois depuis 2010

Selon les derniers chiffres d’IDC, Apple a vendu 80,5 millions d’iPhone au quatrième trimestre pour un total de 234,6 millions d’unités sur l’année. Elle capte 20,1% de part de marché. C’est aussi un des rares constructeur en progressions par rapport à 2022. La firme de Cupertino a battu un record.

En fait, c’est la première fois depuis 2010 que Samsung ne figure pas à la première place. Samsung fait pâle figure à côté avec seulement 53 millions de smartphones écoulés en Q4 2023.

La firme coréenne totalise tout de même 226,6 millions de smartphones pour 2023. Les ventes de Samsung reculent de 12,6% par rapport à 2022. Elle avait réussi à écouler 262,2 millions de smartphones pendant cette période.

Xiaomi prend la troisième place. Le constructeur chinois a vendu 145,9 millions de smartphones pour une part de marché de 12,5%. Elle est en léger recul de 4,7%. Xiaomi est suivi de près par Oppo et Transsion.

Pourquoi Apple est numéro 1 en 2023 ?

Les ventes de smartphones ont été en léger recul en 2023. Elles chutent de 3,2% avec 1,17 milliard de smartphones vendus. Les ventes sont ralenties par la situation économique mondiale. Le second semestre a montré un signe de reprise avec un quatrième trimestre en hausse de 8,5%. Apple a su en profiter.

Les clients se sont tournés vers des smartphones plus onéreux à tel point qu’ils représentent 20% du marché. Apple a profité de ce phénomène et a capitalisé sur le recul de Samsung. La Pomme a multiplié les offres d’échange et de financement.

Samsung doit aussi faire face à une concurrence de plus en plus acharnée des autres constructeurs Android. Huawei confirme son retour en Chine. Honor, Google ou OnePlus proposent de leur côté des offres de plus en plus solides avec les Honor 90, Magic 6 Lite ou Pixel 8.

Les smartphones pliants et l’arrivée de l’intelligence artificielle relancent l’intérêt des consommateurs. Le marché des smartphones va évoluer. Samsung est en bonne position sur ces deux terrains avec les Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 et les Galaxy S24 mais ses concurrents se préparent aussi.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités