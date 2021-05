Apple Watch Series 7 – Des visuels et des infos - IDBOOX

L’Apple Watch Series 7 nous laisse entrevoir ses nouvelles formes dans une série de nouveaux visuels 3D. Il y a du changement.

Apple va faire évoluer le design de l’Apple Watch Series 7. La forme de la montre connectée de la firme de Cupertino n’a quasiment pas évolué depuis son lancement. Cette Series 7 va apporter un vent de fraicheur.

Le bien informé John Prosser et l’artiste Ian Zelbo ont décidé d’unir leurs forces et leurs infos pour donner vie à cette Apple Watch Series 7.

Les rendus dévoilent une montre connectée qui reprend les couleurs de l’iPhone 12 et de l’iPad Air.

Apple Watch Series 7 – Un design plus proche de l’iPhone 12

On ne s’attend pas à une modification de la taille de l’écran de la montre. Le modèle 40mm reprendra une diagonale de 1,57 pouce et le modèle 44mm conservera une taille de 1,78 pouce. On retrouve également les bords incurvés tout autour du cadran mais la courbure semble moins prononcée.

En fait, le gros changement se situe au niveau du boitier. Les bords sont plus plats. Ce changement peut paraître minime mais le design de l’Apple Watch Series 7 se rapproche ainsi une peu plus de celui de l’iPhone 12.

Rien n’est officiel et on reste dans le domaine de la spéculation mais cette transformation est hautement plausible.

Une autre rumeur indique que la nouvelle montre connectée d’Apple va gagner un capteur supplémentaire capable de mesurer le taux de sucre dans le sang. Elle devrait également arriver avec une nouveau processeur plus puissant.

