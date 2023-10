Crosscall Stellar X5 – Un smartphone grand public, résistant, performant et pensé pour durer

Crosscall lance la gamme de smartphones Stellar, plus orientée vers le grand public. Le Stellar X5 est le premier représentant de cette nouvelle famille. Nous avons pu le prendre en main avant son lancement.

Le Stellar X5 s’adresse à une nouvelle cible mais il conserve l’ADN Crosscall. C’est un appareil caréné, ultra résistant qui plaira aux utilisateurs hyperactifs. Son design reprend tous les signes identitaires de la marque. On retrouve par exemple les deux boutons programmables sur les côtés de la coque.

Crosscall Stellar X5 – Un smartphone grand public à toute épreuve

Crosscall a tout de même fait des efforts pour affiner les lignes du Stellar X5 pour offrir une prise en main optimale. Il fait 11,9mm d’épaisseur et pèse 249g. C’est appréciable pour un smartphone de la marque.

Le Stellar X5 reste malgré cela un smartphone imposant au format 20:9 XL. Son écran de 6,49 pouces est enchâssé dans une coque texturée qui renvoie l’image d’un appareil ultra résistant. En effet, les chocs et les chutes ne lui font pas peur.

Il possède un écran IKO5 (250g à 28cm). Le Stellar X5 a également passé avec succès le drop-test de 1,5m (40 chutes/8points). Il n’a pas non plus plié devant les tests de flexion (500N répété 100 fois).

Vous pouvez également le plonger dans l’eau de mer, dans une piscine ou le shampouiner sans craindre qu’il se noie. C’est un smartphone certifié IP68 qui peut continuer de fonctionner sous l’eau pendant 30 minutes à 2 mètres de profondeur.

Lorsqu’il remonte à la surface, il expulse l’eau de ses ports et son écran peut être utilisé mouillé. Cette dalle est Wet Touch et Wet Lock.

Strellar X5 – Une fiche technique solide

Le Stellar X5 est un roc qui a également de la ressource. Crosscall n’a pas négligé le reste de sa fiche technique. Son écran LCD possède un taux de rafraîchissement qui varie entre 60hz et 120Hz.

Il tourne avec un processeur Qualcomm M5430 gravé en 6nm. Il a été choisi pour sa longue durée de vie. Qualcomm prévoit de l’accompagner à minima jusqu’en 2028. Ce processeur est assisté par 8Go de RAM DDR5 et 128Go de stockage en UFS 3.1.

Le smartphone est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6E. Une batterie de 4500mAh alimente le Stellar X5. Elle lui offre 2,5 jours d’autonomie et se recharge en 2,5 heures. A noter que le chargeur n’est pas fourni dans la boite.

Du côté de la photo, le Stellar X5 embarque un capteur principal Sony de 50MP et un ultra grand-angle Samsung 120°. Le capteur Seflie est de 16MP.

Un système de réduction du bruit avec intelligence artificielle

Crosscall a également pris soin de la qualité du son pendant les appels. Le fabricant nous a fait une démonstration impressionnante de son système de réduction de bruit en temps réel. Elle utilise une intelligence artificielle qui identifie et extraie la voix de son environnement sonore plutôt que de réduire le bruit environnant.

Le résultat est bluffant. Vous pouvez passer un appel en plein milieu de la circulation, votre interlocuteur n’entendra que votre voix. Cet algorithme peut réduire le bruit jusqu’à 60bd.

Ce système fonctionne même avec les kits piétons. Il est activable manuellement et le niveau d’atténuation est paramétrable.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur le Stellar X5 comme la démarche éco-responsable avec l’utilisation de nombreux matériaux recyclés, son indice de réparabilité de 8,8/10 ou la solution Space-X qui le transforme en PC avec les mêmes gestes que Windows. Nous verrons tout cela plus en détail dans un futur test.

Le Stellar X5 conçu pour durer longtemps au niveau du hardware mais aussi software. Crosscall promet 3 mises à jour Android jusqu’à la version 16 et 5 ans de mises à jour patch et sécurité. Il est également garanti 5 ans pièces et main d’œuvre, batterie incluse. Le Crosscall Stellar X5 est vendu 899,99€ et il sera disponible le 6 octobre.

